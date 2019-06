Rehden – Von der Säge verschont blieb die im vergangenen Jahr vom Sturm massiv beschädigte Eiche vor der Kirche in Rehden. Doch warum? – Weil der gewaltige Stamm des alten Baumes ein „neues Gesicht“ bekommen könnte.

Diese Idee kam Hermann Grote, dem Leiter des Rehdener Bauhofes, der sich um die Entfernung der betroffenen Eiche kümmern sollte. „Man könnte was daraus machen“, so seine Überlegung, die er umgehend Rehdens Bürgermeister Wilhelm Grelle mitteilte. Beide hatten die Idee einer Skulptur im Hinterkopf. Die wenige Meter entfernt gelegene Kirche bestimmte die Richtung. „Es soll ein christliches Motiv sein“, berichtet Dimitri Schweitz. Die Gedankengänge nahmen schnell Gestalt an, als man den Rehdener Pastor und den Kirchenvorstand mit ins Boot holte. Letzten Endes gab der Name der Rehdener Kirche – „Zum guten Hirten“ – den letzten Impuls: „Aus dem Stamm soll eine Hirtenskulptur geschaffen werden“, berichtet Schweitz.

Die Jagdgenossenschaft Rehden erklärte sich bereit, das Projekt finanziell zu unterstützen. Recht zügig war auch ein Künstler gefunden, der solch eine Skulptur fertigen könnte. „Die Idee steckte auch andere Spender an“, freut sich der Seelsorger. Zunächst die Gemeinden Rehden und Hemsloh, später auch die Hemsloher Jagdgenossenschaft schlossen sich der Finanzierung des Projektes an. Die finale Spendenzusage der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz machte es nun möglich, dass die Skulptur in Auftrag gegeben werden kann. „Wir hoffen, diese schon bald vor unserer schönen Kirche, die ein Schmuckstück im Zentrum unseres Ortes ist, begrüßen zu können“, so Schweitz. „Der Hirte wird nicht nur als Symbol unseres Glaubens auf den Namen der Kirche deuten, sondern auch auf die landwirtschaftliche Prägung in der Samtgemeinde hinweisen.“

Unlängst trafen sich die Vertreter der Hauptsponsoren des Projekts an der Eiche. Dabei überreichte Wilfried Rommel von der Zweigstelle Rehden der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz der Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh den Gutschein, mit dem nun die Kosten weitgehend gedeckt sind. Angedacht ist, dass im unteren Bereich des Kunstwerkes Messingplaketten mit Namen der Spender angebracht werden.

„Auch werden in Zukunft weitere Ausgaben, beispielsweise für die Reinigung und Pflege der Holzfigur, nötig sein. Daher würden wir uns freuen, wenn sich weitere Sponsoren fänden“, hofft Schweitz im Namen der Kirchengemeinde. Auch zu deren Anerkennung werden an der Skulptur Messingplaketten befestigt werden.