Runde vier für „Landschaf(f)t Kunst“: Auch in Rehden und Diepholz öffnen sich Ateliers

Von: Simone Brauns-Bömermann

Edeltraud Schöpke öffnet als Malerin, Bildhauerin und Keramikerin ihren Garten und das Gartenatelier. © Brauns-Bömermann

Offene Ateliers: Edeltraud Schöpke aus Rehden und Helga Bode aus Diepholz beteiligen sich an landkreisweiter Aktion. Sie laden ein, sich Kunst nicht nur anzuschauen, sondern sich auch erklären zu lassen, wie sie entsteht.

Rehden/Diepholz – 27 Ateliers mit 45 Künstlern öffnen am Wochenende im Landkreis Diepholz und umzu ihre Türen, lassen die Betrachter am Samstag und Sonntag ins Allerheiligste. Von Visselhövede im Nordosten, Dötlingen im Westen, Lemförde und Rahden im Süden, bis Bassum im Norden, laden sie zum Atelierbesuch ein. Der Verein „Kunst in der Provinz“ veranstaltet das Format mit Titel „Landschaf(f)t Kunst IV“.

Edeltraud Schöpke öffnet als Malerin, Bildhauerin und Keramikerin den Garten und ihr Gartenatelier am Sonntag, 10. September von 11 bis 18 Uhr in Rehden, Schulstrasse 62. Sie tritt als Künstlerin und Kunstvermittlerin den Tag des offenen Ateliers an. Schöpke hat auf Lehramt Kunst, Werken und Deutsch an der Universität Osnabrück studiert und bietet als Dozentin für die Volkshochschule Landkreis Diepholz in ihrem Atelier Kurse an.

Wer zu Edeltraud Schöpke kommt, den lachen an fast jeder Ecke witzige Keramikfiguren an: Der dicke Kugelfisch mit Onkel Schwein, die „dicke“ Sonnenanbeterin oder einfach freche Mützen auf dem Staket-Zaun. Schöpke ist der Bezug zur und der Blick in die Natur wichtig: Deshalb wird ihre Ausstellung vorrangig im weitläufigen Garten mit altem Eichenbaumbestand stattfinden. Lauschige Ecken und solche zum Entdecken von Malerei oder Skulptur erwarten die Gäste.

Verschiedene Genres können Besucher in der Wohnung und im kleinen Atelier von Helga Bode in Falkenhardt (Diepholz) entdecken. © Brauns-Bömermann

„Einige meiner Schüler des letzten Kurses Bildhauerei in Ytongstein stellen ihre Exponate mit aus“, sagt sie. Im Atelier hängen farbige Blätter in DIN A4 ohne Rahmen: „Das ist meine Art, niederschwellig an Farbe mit den Schülern zu gehen. Die Blätter machen keine Angst wie eine große leere Leinwand“, sagt Schöpke. Gerne führt sie an die abstrakte Malerei heran, wenn gewünscht: „Du musst aber loslassen wollen und mutig sein“. Darüber, was die Betrachter in ihren Werken lesen, die meist ohne Titel sind, wundert sie sich oft. Ein jüngeres Werk zeigt die alte Mühle zwischen Wetschen und Rehden: „Sie steht nicht mehr, schade, war ein Wahrzeichen und ein großartiges Mal-Motiv“. Am 21. September startet ein neuer Kurs bei der Künstlerin „Es gibt noch einige freie Plätze“.

In Diepholz ist es Helga Bode in Falkenhardt, die die Tür ihres Wohnhauses öffnet. „Ich mache das für Diepholz. Damit wir auch vertreten sind.“ Nicht dass es in und um Diepholz keine Künstler gäbe, – im Gegenteil, aber dieses Mal ist die Grafenstadt eher unterrepräsentiert. Helga Bode ist in Diepholz als aktive, kulturbeflissene Frau bekannt. Seit 1998 hat sie über 30 Einzelausstellungen und noch mehr Gemeinschaftsausstellungen in Niedersachsen, Süddeutschland und Frankreich bestückt. Die 1944 in Koblenz geborene Malerin hatte Unterricht bei Janusz Duda. Beim Eintritt in ihr kleines Atelier mit Gartenzugang lachen unterschiedlichste Genre dem Betrachter entgegen: Blumen aus dem eigenen Garten – hier fällt die Vereinfachung der Form zu Gunsten der Farbe auf. Wenn sie mal in schwarz-weiß malt, will sie mit dem dunklen Strich keine „traurigen“ Bilder malen. „Es geht mir um Kontraste, die machen Bilder ausdrucksstark.“ Helga Bodes Blumen begrüßen kraftvoll den Betrachter. Sie sagt dazu: „Die informelle Malerei liebe ich als Ausdruck von Freiheit.“

Angefangen hat die Künstlerin 1987 mit dem Malen auf Seide. „Ab 1990 erlernte ich die Kunst des Aquarellierens.“ Im Verein „Kunst in der Provinz“ ist sie seit 1999 Mitglied, um Menschen zu treffen, die auch Freude haben, mit Form und Farbe zu arbeiten, sagt sie und freut sich auf Gäste am Samstag, 9. September, von 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10. September, von 11 bis 18 Uhr, in Atelier und Garten in Diepholz, Falkenhardt 14.

Wer am Sonntag noch nach Wagenfeld fährt, findet in der Hessenschold 2 „Die Glücksmaler“. Acryl ist das bevorzugte Malgut von Günter Glückstadt, Vielfalt ist im über 200 Jahre alten Bauernhaus programmiert.