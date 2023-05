Wilde Gestalten und Classic Rock beim Rock am Kellenberg

Von: Melanie Russ

Vielleicht ein bisschen furchteinflößend, aber völlig harmlos: Die Rotten Raptors schlagen beim Rock am Kellenberg ihr Camp auf und sorgen für ein ganz besonderes Ambiente. © Rotten Raptor

Rotten Raptor sorgen beim Classic Rock Open Air „Rock am Kellenberg“ für ein besonderes Ambiente abseits der Live-Area.

Hemsloh/Wagenfeld – Nicht erschrecken! Sie sehen ein bisschen gefährlich aus, sind aber völlig harmlos, die wilden Gestalten, die beim Rock am Kellenberg am 9. September ihr Lager im Markt-Bereich aufschlagen werden. Die Rotten Raptors liefern die nach eigener Aussage größte mobile Endzeitshow Deutschlands und sollen beim zweiten Classic Rock Open Air in Hemsloh für die gemütliche Atmosphäre sorgen, die bei der Premiere im vergangenen Jahr aufgrund unglücklicher Umstände noch fehlte. „Wenn du auf das Gelände gehst, bist du in einer anderen Welt“, verspricht Heinz Funke, der kreative Kopf im RaK-Team.

Rotten Raptor waren schon mehrfach beim Wacken Open Air dabei, „und jetzt kommen sie zu uns“, sagt Funke nicht ohne Stolz, neben dem Bühnen-Programm mit Quotime, Demon's Eye und als Haupt-Act Red Hot Chilli Pipers, die jeweils ein ganzes Konzert spielen, auch für die DJ-Area ein hochkarätiges Angebot auf die Beine gestellt zu haben.

Die Raptors werden schon einige Tage vor dem Konzert mit ihren zu endzeitlichen Kampfmaschinen umgebauten rostigen Autos und Motorrädern anreisen und ihr Camp aufbauen, in dem sie dann nach Einbruch der Dunkelheit mit Lichterketten, farbigen Neonröhren und Scheinwerfern ein ganz besonderes Ambiente für die Besucher schaffen.

Heinz Funke sieht – mit einem Augenzwinkern – durchaus eine Gemeinsamkeit zwischen den Endzeitfans und dem Rock am Kellenberg. Endzeitmenschen seien die letzten ihrer Art, und das treffe in gewisser Weise auch auf das Classic Rock Open Air zu. Überall werde nur noch Ballermann-Musik gespielt. „Wir sind die letzte Bastion des Classic Rock“, zitiert er seinen Bruder Gerald, der wie auch Sabine Kanning zum RaK-Team gehört. Das Rahmenprogramm umfasst außerdem wieder den Lila Bedford (eine DJ Bühne in einem der „verrücktesten Fahrzeuge der Welt“) und die Dersa Highlanders Damme mit ihren Dudelsäcken und Trommeln.

Beim Speisen-Angebot legen die Organisatoren ebenfalls eine ordentliche Schippe drauf. Das war bei der Premiere recht überschaubar, weil laut Funke Vereinbarungen auf Vertrauensbasis getroffen worden waren, viele Anbieter dann aber kurzfristig abgesagt hatten. „Daraus haben wir gelernt.“ Dieses Mal ist alles vertraglich festgezurrt. Die Besucher können also sicher sein, dass es an diversen Imbiss-Ständen reichlich Auswahl geben wird.

Auch beim Drumherum hat das RaK-Trio in den vergangenen Monaten kräftig am Feinschliff gearbeitet. Die erhöhte, barrierefreie Zuschauerplattform für Rollstuhlfahrer und diejenigen, die nicht einen ganzen Abend hindurch stehen können, wird wegen des großen Erfolgs beibehalten. „Wir sind häufig darauf angesprochen worden. Die kam richtig gut an“, so Heinz Funke. Darum rückt sie dieses Mal auch vom seitlichen Zuschauerbereich in die Mitte neben die Tontechnik mit bestem Blick auf die Bühne.

Weil viele Besucher von weither anreisen, wird neben dem Parkplatz direkt gegenüber dem Festival-Gelände dieses Mal ein offizieller Campingplatz eingerichtet. Und weil viele schon am Freitag anreisen und sich nicht langweilen sollen, haben sich die RaK-Macher für Freitagabend ein kleines Extra überlegt: eine 80er-Jahre-Party mit dem Lila Bedford. „Da wird nicht nur Rock und Wave gespielt, sondern alles aus den 80ern“, verspricht Heinz Funke. Zutritt hat jeder mit einem Ticket für das Open Air am Samstag.

Und was macht das RaK-Team sonst so die ganze Zeit? Schmucke Fan-Tickets gestalten, Broschüren und Werbematerial entwerfen, Internet-Seite und Social Media pflegen, Trailer erstellen, technische Fragen für das Konzert-Gelände klären, Verträge erstellen und aushandeln, Sponsoren anwerben, Kosten kalkulieren. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht mit dem Open Air beschäftigt wären, sagt Heinz Funke, der der zweiten Auflage mit viel Spannung entgegenblickt: „Wir sind guter Dinge, dass es eine einzigartige Fete wird.“

Ticketverkauf Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 44,90 Euro über die RaK-Homepage, in den Combi-Märkten der Region, in der Kreissparkasse Wagenfeld und Ströhen sowie im Hagebaumarkt und der Esso-Tankstelle in Diepholz, außerdem über die Plattform Eventim (54,45 Euro). Der Vorverkauf über die RaK-Homepage wird Ende August eingestellt. An der Abendkasse kosten die Tickets 59,90 Euro. Infos zu Kosten und Anmeldungsmöglichkeiten für den Campingplatz werden rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht.