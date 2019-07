Rodung bereits begonnen

Rehden - Von Melanie Russ. Während das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbepark Heidmoor IV“ in Wetschen noch läuft, der die planerischen Voraussetzungen für die Nutzung einer 11,3 Hektar großen Waldfläche durch BTR Logistik ermöglichen soll, hat das Unternehmen dort längst mit der Rodung begonnen – allerdings mit Genehmigung des Landkreises Diepholz.

„Die Notwendigkeit der vorzeitigen Rodung ergab sich aus dem erhöhten Platzbedarf für die Zwischenlagerung von Kraftfahrzeugen aufgrund der umweltpolitischen Anforderungen an die Automobilindustrie im letzten Jahr“, erläutert Erster Kreisrat Wolfram van Lessen. „Zur Sicherung seines Betriebsstandortes und insbesondere zur Gewährleistung einer nachhaltigen Auftragslage beantragte Herr Boes beim Landkreis Diepholz die vorzeitige Baumfällung. Nach eingehender Prüfung der Voraussetzungen konnte der Antrag positiv beschieden werden. Zur Absicherung der Ersatzverpflichtungen für die Waldumwandlung wurde seitens des Landkreises eine Sicherheitsleistung von Herrn Boes gefordert. Hierzu wurde ein Vertrag zwischen der Unteren Waldbehörde und der BTR-Transportlogistik GmbH geschlossen“, so van Lessen.

Das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan hatte zuletzt für einige Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, beklagte die SPD-Fraktion fehlende Transparenz, weil sich die Ratsmitglieder auf dem Gelände von BTR Logistik nicht selbst ein Bild von Eingriffen in die Natur und den damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen machen könnten. Auch mit diesem Argument begründete die SPD, dass sie gegen die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs gestimmt hatte. Die Wählergemeinschaft hatte dagegen zugestimmt und das damit begründet, dass es Aufgabe des Landkreises Diepholz sei, die Umsetzung der geforderten Kompensationsmaßnahmen zu prüfen.

Kritisch äußert sich in einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung jetzt auch der Rehdener Carsten Krehl, Kreisvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei. Er setzt ein großes Fragezeichen hinter die mittel- bis langfristige Prüfung entsprechender Maßnahmen. „Es wird vor Ort nichtmals geprüft, ob Grundstückkäufer die vorgegebene Zahl an Bäumen pflanzen“, so Krehl, der zugleich beklagt, dass die Wirkung von Wäldern auf das Klima vor Ort unterschätzt werde. „Hierzu zählt die immer wichtiger werdende Temperaturregulierung vor Ort. Diese kann nicht durch einfache Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. Ein geeignetes Klimaschutzkonzept lässt sich hier nicht erkennen“, kritisiert er.

Erster Kreisrat Wolfram van Lessen teilte auf Nachfrage mit, dass derzeit eine Prüfung der Kompensationsmaßnahmen erfolge. „Eine Kontrolle der Waldentwicklungsmaßnahmen innerhalb des Geländes ist im Rahmen eines Ortstermins im letzten Jahr erfolgt. Ein weiterer Überprüfungstermin ist in diesem Jahr vorgesehen. Auch die Kompensationsverpflichtungen aus den vergangenen Jahren werden zurzeit aufgrund der aktuellen Situation nochmals eingehend geprüft“, so van Lessen.

Fragen hatte auch der Leserbrief aufgeworfen, in dem BTR-Geschäftsführer Bruno Boes den Wunsch der Wetscher SPD-Fraktion nach mehr Transparenz in Sachen Kompensationsmaßnahmen unter anderem damit zurückwies, dass ein Kommunalpolitiker und Mitglied des Samtgemeinderats Rehden in seinem Unternehmen arbeite und die Umsetzungsmaßnahmen verfolgen könne.

Die Frage, ob dieses Ratsmitglied als Mitarbeiter von Boes überhaupt über die Bauleitplanung hätte abstimmen dürfen, mit der die Voraussetzungen für die Erweiterungen geschaffen wurden, beantwortet der Erste Kreisrat mit Ja. Laut dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz dürfen Rats- und Kreistagsmitglieder zwar in Angelegenheiten der Kommunen nicht mitberaten und mitentscheiden, wenn sie selbst oder ihr Arbeitgeber dadurch einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben. Als unmittelbar gilt ein Vor- oder Nachteil aber nur, wenn er sich aus der Entscheidung direkt ergibt. Weil ein Flächennutzungsplan nicht unmittelbar rechtlich bindend ist, sondern genehmigt werden muss, um wirksam zu werden, besteht hier kein Mitwirkungsverbot. Für die Verabschiedung von Bebauungsplänen, die als Satzung, das heißt Rechtsnorm, beschlossen werden, gilt das Mitwirkungsverbot laut Gesetz ebenfalls nicht.