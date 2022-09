„Rock am Kellenberg“: Der Puls steigt mit jedem Tag

Von: Melanie Russ

Teilen

Perfekte Planung ist alles: Heinz (r.) und Gerald Funke haben momentan nur das „Rock am Kellenberg“ im Kopf, das sie gemeinsam mit Sabine Kanning und Lars Koopmann erstmals organisieren. © Russ

Das Open Air Festival „Rock am Kellenberg“ in Hemsloh steht in den Startlöchern. Am 10. September rockt die AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“ Europas größte mobile Bühne.

Hemsloh/Wagenfeld – Der Puls steigt. Mit jedem Tag ein bisschen mehr. „Man lebt das jetzt“, sagt Gerald Funke. Seit drei Jahren planen der Wagenfelder, sein Bruder Heinz, Sabine Kanning und Lars Koopmann das Open Air Festival „Rock am Kellenberg“ (RaK), mussten es wegen Corona zweimal verschieben. Am Samstag, 10. September, wird ihr Traum endlich Realität. Die große Classic-Rock-Party mit der AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“ als Haupt-Act steigt auf dem Gelände hinter Utes Imbiss am Speckendamm in Hemsloh.

Der Festival-Platz auf zwei durch einen Damm getrennten Wiesen nimmt mit jedem Tag mehr Form an. Die ersten Beleuchtungsmasten, Zeltdächer und Zäune sind aufgestellt, am Mittwoch soll das Herzstück angeliefert werden – die größte mobile Bühne Europas. Auch die Parkplätze gleich neben dem Festival-Gelände sind schon abgesteckt. „Dort ist genug Platz für alle Besucher“, betont Heinz Funke. Weil vor allem Rock der 60er- bis 80er-Jahre gespielt wird und darum zur Klientel auch etwas ältere Semester gehören, war es den Organisatoren wichtig, dass die Gäste nicht kilometerweit laufen müssen. Entsprechend dankbar sind sie, dass die Eigentümer diese Flächen zur Verfügung stellen und ein Landwirt einen Teil seines Maisackers sogar frühzeitig aberntet, damit die RaK-Macher es nutzen können.

Im Chill-Bereich können sich die Besucher zurücklehnen und zwischendurch entspannen. © Russ, Melanie

Seit drei Monaten arbeitet das Quartett fast täglich am Feinschliff, in den letzten Tagen denken sie an nichts anderes mehr. „Das ist schon fast overload“, beschreibt es Heinz Funke, der kreative Kopf des Ganzen. „Tagsüber geht’s. Da ist man beschäftigt. Aber nachts schwirren die Gedanken“, ergänzt Gerald Funke. „Aber ein bisschen Nervosität gehört auch dazu. Das ist ganz normal“, findet Lars Koopmann.

Trotzdem wirken die drei zu Beginn der Aufbauarbeiten Anfang der Woche relativ entspannt. Alles ist genau geplant, jeder weiß, was er zu tun hat. Das gilt für das Quartett ebenso wie für die ehrenamtlichen Helfer. Dass die ein oder andere Panne passieren kann, ist einkalkuliert und wird dann unter „Lehren für das nächste Festival“ verbucht. Denn das „Rock am Kellenberg“ soll sich als jährliche Veranstaltung etablieren.

Mit Koinzer Event Solutions hat sich das RaK-Team einen starken Partner an die Seite geholt. Das Rehdener Unternehmen ist für die gesamte Beleuchtung, die Licht- und Tontechnik, die Bühne und die drei großen LED-Wände verantwortlich.

Auch bei Sabine Kanning dreht sich aktuell alles um das Open Air Festival. Jede freie Minute wird genutzt, um auf dem Gelände anzupacken. © Russ

Das gesamte Layout der Festival-Flächen mit Bühnen, Buden und Chill-Bereichen, in denen sich die Besucher gemütlich zurücklehnen können, hat Heinz Funke selbst geplant. Auch im Bereich der großen Bühne wird es Sitzmöglichkeiten für diejenigen geben, die nicht stundenlang stehen können. Sie werden auf Anfrage vom Personal am Eingang zugeteilt. Außerdem ist ein barrierefreier Zuschauerbereich für Menschen mit Behinderungen eingeplant, damit auch sie uneingeschränkte Sicht auf die Bühne haben. Jetzt zu sehen, dass das alles genauso umgesetzt wird und passt, sei ein tolles Gefühl, sagt Heinz Funke mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht.

Etwas Sorgen bereitet dem Team momentan die Wettervorhersage. Es soll regnen, prognostizieren die Experten. Doch die Nachbarn wissen es besser: Die großen Regenwolken ziehen erfahrungsgemäß vorbei. Wegen dem nahen Moor. Inzwischen hat sich Heinz Funke von diesem Optimismus anstecken lassen: „Egal, was der Wetterbericht sagt: Es wird schönes Wetter!“

Das Programm: Um 16 Uhr geht‘s los

Das Open Air Festival beginnt am 10. September um 16 Uhr. Los geht es mit abwechselnden Darbietungen der Dersa Highlanders und der Line-Dance-Gruppe „In Motion Dancers“ auf der Wiese im Eingangsbereich. Dort ist auch der „Markt am Kellenberg“ angesiedelt, auf dem sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem, Veganem und Getränken jeglicher Art stärken können. Und ganz wichtig: „Bei uns gibt’s Schwaten!“, verspricht Gerald Funke. „Das Kulinarische unterscheidet sich schon ein wenig von anderen Veranstaltungen.“

„We Salute You“ rocken beim Festival am Kellenberg die größte mobile Bühne Europas. © We Salute You

Gegen 18.30 Uhr eröffnen Papa Beat das Bühnenprogramm. Das Quintett spielt Klassiker der Rolling Stones, von Creedence Clearwater Revival, Status Quo, ZZ Top und Gary Moore. Zweite Vorband sind The Travelling Stone. Die Band aus Osnabrück steht für eingängigen, modernen Rock, inspiriert von Bands wie The Killers, Kings of Leon oder Foo Fighters. Zum Repertoire gehören sowohl ruhige Balladen als auch rauere Rockhymnen. Gegen 21.30 Uhr betreten „We Salute You“ die große Bühne und werden ein etwa zweistündiges Konzert im Stil der legendären AC/DC-Konzerte geben – Pyro-Salve aus 21 Kanonen inklusive.

Ab Mitternacht legen nebenan im Markt-Bereich auf dem Lila Bedford die DJs auf – wenn’s die Gäste wollen, bis in den frühen Morgen. Das ist für Heinz Funke ein ganz persönliches Highlight, denn dort kann sich der leidenschaftliche DJ so richtig ausleben – und das nicht nur hinsichtlich der Musikauswahl. Er verspricht eine Lichtshow mit Special Effects, die er selbst kreiert hat und die etwas mit Pink Floyd, einer seiner Lieblings-Bands, zu tun haben. „Da wird noch einiges passieren“, verspricht er.

Noch Tickets an der Abendkasse erhältlich

Mit dem inzwischen beendeten Vorverkauf ist das RaK-Team zufrieden. Etwa 2500 Tickets wurden an Rock-Fans von Rostock bis nach Bayern verkauft. Die restlichen Karten – maximal 3000 Gäste dürfen auf das Gelände – sind am Samstag zum Preis von 39,90 Euro an der Tageskasse erhältlich.