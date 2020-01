Roadtrip durch den Süden Europas

Der Rehdener Nicolai Mackenstedt reiste fast sieben Wochen lang durch Südeuropa und besuchte unter anderem die Provence (oben), Melonenanbauer in Griechenland und riesige landwirtschaftliche Betriebe in Rumänien. Foto: Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Wie wird in anderen europäischen Ländern Landwirtschaft betrieben? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage und nach Inspiration für die eigene berufliche Zukunft begab sich der Rehdener Nicolai Mackenstedt im vergangenen Sommer auf einen Roadtrip durch den tiefen Süden des Kontinents. In 48 Tagen durchquerte er mit dem Auto zwölf Länder, besuchte 65 Höfe und legte dabei 17 000 Kilometer zurück.

Am meisten beeindruckte ihn nach eigener Aussage Rumänien mit seinen großen Betrieben und weitläufigen brachliegenden Flächen, die noch enormes Entwicklungspotenzial bieten. Seine Eindrücke schildert der 21-Jährige, der aktuell ein Landwirtschaftsstudium an der Hochschule Osnabrück absolviert, am Donnerstag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Recker in Wetschen.

Auch wenn die Besuche auf den Höfen nur kurz waren, gewann Mackenstedt einen Eindruck davon, wie viele unterschiedliche Perspektiven die Landwirtschaft in den verschiedenen Regionen Europas bietet. Den Rehdener interessierte insbesondere, wie Leiter landwirtschaftlicher Betriebe in anderen Ländern arbeiten und welche Philosophie sie verfolgen, um daraus vielleicht Rückschlüsse für den elterlichen Betrieb mit 120 Milchkühen zu ziehen.

Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, im Ausland Erfahrungen zu sammeln, berichtet der 21-Jährige. Durch eine Exkursion zu den SKW Stickstoffwerken Piesteritz, einer von vier Sponsoren des Roadtrips, sei er auf die Reise aufmerksam geworden. Ab Mitte Juli war er fast sieben Wochen unterwegs.

„Der erste Betriebsbesuch war etwas komisch für mich, da ich nicht wirklich eine Struktur hatte, was ich wissen will und was ich fragen soll. Das hat sich jedoch schnell eingespielt“, berichtet der Rehdener. Obwohl er allein unterwegs war, hat er sich nach eigener Aussage fast immer sicher gefühlt. „Fast alle Leute, die ich getroffen habe, waren super nett und hilfsbereit.“

Seine Reise führte Nicolai Mackenstedt zunächst über Österreich und die Schweiz nach Südfrankreich. In der im Sommer von lila leuchtenden Feldern dominierten Provence informierte er sich über den Lavendelanbau, der auch heute noch von Handarbeit geprägt ist.

Je weiter es in Spanien Richtung Süden ging, desto stärker dominierten zunächst der Weinbau und schließlich die Olivenplantagen. Auf Letzteren lernte Mackenstedt beides kennen: die traditionelle Ernte an den alten, großen Bäumen und die intensive Produktion, bei der die Bäume in dichten Reihen stehen und jährlich gestutzt werden, sodass sie von den Erntemaschinen überfahren werden können.

Vom tiefen Süden ging es über Norditalien, Kroatien und Serbien nach Griechenland. Dort erfuhr er viel Interessantes über den Anbau von Wassermelonen, Erdnüssen, Kichererbsen, Baumwolle und Gewürzen und die damit verbundenen Herausforderungen.

Rumänien erlebte er als Land der Gegensätze: auf der einen Seite Betriebe mit mehreren tausend Kühen, auf der anderen Seite Kleinbauern, die in manchen Regionen noch ohne fließend Wasser und Strom leben. Besonders beeindruckt war der 21-Jährige von der schnellen Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in Rumänien, die hinsichtlich der Technik und Digitalisierung aber meistens immer noch deutlich hinter Deutschland, Österreich oder der Schweiz zurücklägen. Statt Roboter einzusetzen, führen die Landwirte kleiner Betriebe häufig noch mit Kutschen über ihre Felder, so Mackenstedt. Das andere Extrem erlebte der Rehdener auf dem Betrieb „Renci“, der rund 9300 Hektar bewirtschaftet – und zwar pfluglos. Das habe den Vorteil, dass Wasser gespart, Erosion vermieden und das Bodenleben gefördert werde, hat er erfahren.

Das Fazit seiner Reise: In vielen europäischen Ländern ist das landwirtschaftliche Fachwissen weit weniger umfassend als hierzulande. „Da steckt noch viel Potenzial drin“, ist Nicolai Mackenstedt überzeugt. Auch wenn er keine konkreten Ideen für Veränderungen auf seinem elterlichen Hof bekommen hat, war der Roadtrip für ihn eine bereichernde Erfahrung. „Ich bin noch offener geworden gegenüber anderen Kulturen und anderen Denkweisen.“ Er habe gelernt, alles ein bisschen zu hinterfragen.

Sein Rat an andere Junglandwirte: Wer sich noch in der Ausbildung befindet und auf dem elterlichen Hof einige Zeit entbehrlich ist, der sollte in Betrieben im Ausland Praktika machen und Erfahrungen sammeln. „Auf den eigenen Betrieb blickt man mit ganz anderen Augen, wenn man so viel Neues sieht.“

Vortrag

Unter dem Titel „#farmersroadtrip – Landwirtschaft international“ wird Nicolai Mackenstedt am Donnerstag, 30. Januar, im Gasthaus Recker in Wetschen über seine Reise durch Südosteuropa berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch die Junglandwirte Mitte Niedersachsen und Hannes Böse von SKW Piesterritz. Abschließend wird Florian Hollmann aus Soest über Praktika in Uganda, Brasilien, den USA und einer Betriebsführung in Ungarn berichten und jenen, die selbst die Landwirtschaft in anderen Ländern erkunden wollen, Tipps geben, was bei einem Auslandspraktikum zu bedenken ist. Mitglieder der Junglandwirte Mitte Niedersachsen haben freien Eintritt, Nichtmitglieder zahlen fünf Euro.