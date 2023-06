Richtfest für den neuen Rehdener Bahnhof gefeiert

Von: Melanie Russ

Bauhofleiter Henrik Grote (2.v.l.) erklärte den Gästen des Richtfests die Aufteilung des neuen Bauhofs. © Russ

Mit dem Richtfest hat der neue Rehdener Bauhof einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bis Ende des Jahres soll er fertig sein.

Rehden – Eigentlich war man mit dem Richtfest ja ein bisschen spät dran, denn das Dach ist längst drauf auf dem neuen Baubetriebshof der Samtgemeinde Rehden. Aber zum „richtigen“ Zeitpunkt waren auf dem 8500 Quadratmeter großen Gelände im Gewerbegebiet Nienburger Straße „Motter, und es war noch alles offen“, begründete Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene, warum man mit dem wichtigen Meilenstein eines jeden Bauvorhabens bis jetzt gewartet hatte. Es war eine gute Entscheidung, denn so konnten Vertreter der Räte aus den fünf Mitgliedsgemeinden, Handwerker, Planer und Verwaltung am Donnerstag bei sommerlichem Wetter im T-Shirt auf den neuen Bauhof anstoßen.

Die Bauarbeiten hatten im August vergangenen Jahres begonnen, inzwischen ist der Rohbau weitestgehend abgeschlossen. Die komplette Fertigstellung des etwa 1300 Quadratmeter großen Gebäudes ist bis zum Jahresende geplant. Es umfasst Fahrzeughalle, Werkstatt, Lagerhalle, sanitäre Anlagen und Sozialräume. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind eine Hackschnitzelheizung, eine Photovoltaik-Anlage und eine Ladesäule für E-Mobilität geplant.

Anstoßen in luftiger Höhe nach dem Ausrichten des Richtkranzes: Henrik Grote und Magnus Kiene. © Russ, Melanie

Der neue Bauhof sei nachhaltig und funktional, und er sei dringend erforderlich, um den Mitarbeitern vernünftige Arbeitsbedingungen bieten zu können, so Kiene. Der alte Bauhof Rehden/Wetschen genügt in vielerlei Hinsicht nicht den heutigen Anforderungen. Unter anderem fehlen angemessene Sozialräume. „Am alten Standort kann es nicht weitergehen“, stellte Kiene klar.

Und der Samtgemeindebürgermeister hob ein besonderes Merkmal des neuen Bauhofs hervor: „Hier entsteht etwas Gemeinsames.“ Denn die Samtgemeinde und alle fünf Mitgliedsgemeinden beteiligen sich finanziell an dem Projekt, und Vertreter aller Kommunen und des Bauhof-Teams haben auch inhaltlich an der Konzeption mitgewirkt.

Magnus Kiene nutzte daher das Richtfest auch, um ihnen allen zu danken. Also natürlich den Ratsmitgliedern, dem Planungsbüro Keese aus Wagenfeld für seine Top-Begleitung und dem Bauhofleiter Henrik Grote, der sich intensiv in die Planung und Umsetzung eingebracht habe und immer zur Stelle gewesen sei, wenn es Probleme oder Fragen gegeben habe. Und Kiene dankte dem Bauamt im Rathaus vor allem in Person von Jens Ziegler, dessen „Baby“ der Bauhof sei. So ein großes Projekt binde in einer kleinen Verwaltung wie der Rehdener viele Kräfte. „Danke, dass ihr euch da so reinhängt.“

Der Samtgemeindebürgermeister verhehlte bei all der positiven Stimmung aber auch nicht, dass es da auch einen wenig erfreulichen Punkt gibt: die Kosten. Die gute Nachricht: Es sei der Verwaltung mit ganz viel Aufwand gelungen, eine zehnprozentige, nicht rückzahlbare Förderung von der KfW zu bekommen, berichtete Kiene. Die schlechte Nachricht: Angesichts der Kostensteigerungen im Baugewerbe infolge des Ukraine-Kriegs wird der Neubau die Kommunen trotzdem teurer kommen als veranschlagt. „Das hat uns voll erwischt“, so Kiene. Darüber, wie viel der Bau des Bauhofes am Ende genau kosten wird, wollte der Samtgemeindebürgermeister an diesem Tag nicht spekulieren. Aber bei den aktuell 2,3 Millionen Euro bleibe es trotz der Förderung definitiv nicht.