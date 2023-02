Rentner rast mit Auto auf Ex-Partnerin zu – Bewährungsstrafe

Vor dem Amtsgericht Diepholz ist ein 74-Jähriger aus Rehden noch mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. © Jansen

Straftat aus Trennungsschmerz? Die Nachstellungen eines Rentners gipfeln in einer rüden Attacke auf einem Supermarkt-Parkplatz. Mit seinem Geländewagen rast ein 74 Jahre alter Mann aus Rehden auf seine ehemalige Lebensgefährtin zu und besprüht sie anschließend mit Pfefferspray. Vor Gericht nutzen ihm seine Schutzbehauptungen nichts, der Richter brummt ihm eine Bewährungsstrafe auf, garniert mit einer deutlichen Warnung: Einmal noch, dann...

Rehden/Diepholz – Weil ein 74 Jahre alter Rentner aus Rehden sich wegen eines offensichtlich nicht verarbeiteten Trennungsschmerzes zu strafbaren Handlungen hinreißen ließ, erfolgte vor dem Amtsgericht Diepholz eine Anklage wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung. Im Dezember 2021 war der Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Diepholz mit seinem Auto auf seine ehemalige Lebensgefährtin zugefahren und hatte sie anschließend mit Pfefferspray besprüht. Trotz seines Dementis wurde der Mann zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der Angeklagte und das Opfer hatten eine langjährige Beziehung, 2019 erfolgte die Trennung. Die Frau heiratete einen anderen Mann und zog nach Diepholz. Ihren Angaben zufolge begannen danach andauernde Nachstellungen durch ihren Ex-Partner. Außerdem kam es immer wieder zu Sachbeschädigungen am PKW und sogar am Fahrrad ihres Ehemannes an dessen Arbeitsplatz in Rehden. Dies hatte zur Folge, dass sie ihren Mann regelmäßig von Diepholz aus zur Arbeit fuhr und auch wieder abholte.

So auch am Tattag. Auf der Rückfahrt von Rehden bemerkte das Ehepaar den Geländewagen des Angeklagten, der ihnen folgte. Um Einkäufe zu tätigen, fuhren beide auf den Parkplatz eines Diepholzer Verbrauchermarktes. Während der Ehemann sich in den Markt begab, verblieb die Frau zunächst im Auto. Von dort aus konnte sie sehen, dass ihr Ex-Lebensgefährte auf einem nahegelegenen Parkplatz anhielt. Da ihr von Experten des Weißen Ringes geraten worden war, Nachstellungshandlungen nach Möglichkeit zu dokumentieren, stieg sie aus und filmte mit ihrem Handy das Verhalten ihre Ex-Partners. Dies bemerkte der Mann, fuhr auf den Parkplatz und dort mit aufheulendem Motor auf seine Ex-Lebensgefährtin zu. Durch einen Sprung zur Seite konnte die Frau einen Zusammenstoß vermeiden, wurde lediglich leicht touchiert. Als sie sich zum geöffneten Beifahrerfenster begab, besprühte der Angeklagte sie vom Fahrersitz aus mit Pfefferspray.

Nahezu den gesamten Tatablauf beobachtete eine vorbeifahrende Autofahrerin, die, als Zeugin gehört, die Angaben der Geschädigten vollständig bestätigte.

Gänzlich anders war die Einlassung des angeklagten Rentners. Dieser gab an, auf eine maskierte und vermummte Person aufmerksam geworden zu sein, die ihn gefilmt habe. Keiner habe ihn zu filmen, so etwas dulde er nicht, erklärte er. Er sei auf das Geländes gefahren und habe nach der Person gesucht. Plötzlich sei die noch immer maskierte Person vor seinem Fahrzeug aufgetaucht. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er ausgewichen. Danach habe die Person die Beifahrertür aufgerissen und ihn unter weiterem Filmen verbal attackiert. Erst jetzt habe er an der Stimme seine ehemalige Lebensgefährtin erkannt. Um deren Angriff abzuwehren, habe er sein mitgeführtes Pfefferspray gegen sie eingesetzt. Wegen seiner 100-prozentigen Schwerbehinderung könne er sich nicht auf körperliche Auseinandersetzungen einlassen.

Aufgrund der klaren und übereinstimmenden Angaben des Opfers und der völlig unbeteiligten Zeugin wurden die Einlassungen des Angeklagten als reine Schutzbehauptung gewertet.

Die Gefährlichkeit des Zufahrens mit einem Geländewagen auf die Geschädigte und das Inkaufnehmen einer nicht unerheblichen Verletzung führte zu einer Erweiterung der Anklage auf den gravierenden Verstoß des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wegen dieser Tat und der vollendeten gefährlichen Körperverletzung durch das Besprühen mit Pfefferspray verurteilte der Richter den zwar nicht vorbestraften, aber uneinsichtigen Rentner zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung. Die Fahrerlaubnis wurde für mindestens sechs Monate eingezogen. Weiter hat der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 1 000 Euro an das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke zu zahlen.

In eindringlichen Worten ermahnte der Richter den unbeeindruckt wirkenden Angeklagten, künftig strafbares Verhalten zum Nachteil der Geschädigten zu unterlassen. Andernfalls müsse er damit rechnen, „dass Sie in Ihrem hohen Alter ins Gefängnis müssen“. agu