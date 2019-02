Reifengroßhandel Johann van Düllen baut weitere Lagerhalle in Wetschen

Der Reifengroßhandel Johann van Düllen in Wetschen strebt eine erneute Erweiterung seiner Kapazitäten an. Im Gewerbegebiet Ost entsteht derzeit eine etwa 2 500 Quadratmeter große Lagerhalle, in der 80 000 bis 90 000 Reifen Platz finden sollen. Die Fertigstellung ist laut Geschäftsführer Karl Heinz van Düllen (rechts) für Mitte bis Ende April geplant. Mit der Erweiterung trägt das Unternehmen seinem stetigen Wachstum Rechnung. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele neue Kunden hinzugewonnen“, so van Düllen. Zu den Abnehmern zählen demnach Autowerkstätten, Autohäuser und Reifenhändler im Umkreis von etwa 180 Kilometern. Laut van Düllen sind in dem Reifengroßhandel insgesamt 27 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt. Die 1987 gegründete Firma wurde bereits 2003 und 2006 um jeweils eine Lagerhalle erweitert. Die Planung der jetzigen Erweiterung sei dank der Unterstützung der Samtgemeinde und des Landkreises Diepholz schnell und unproblematisch verlaufen, so der Geschäftsführer, dessen Bruder Markus (links) nach dem Tod des Vaters und Firmengründers Johann van Düllen 2015 ebenfalls in den Betrieb eingestiegen ist. mer/Foto: Russ