Rehdener Schützen feiern „Super-Gaudi“

Rehden - Eine „Super-Gaudi“ sei die jüngste Schießveranstaltung gewesen, berichtet der Schützenverein Rehden. Weil sie mit einem Oktoberfest verbunden gewesen sei, seien viele Schützinnen und Schützen in Dirndl oder Lederhose gekommen. Die Schützenhalle hatten die Organisatoren dem Anlass entsprechend in bayrischem Ambiente gestaltet. Auch Getränke und Snacks waren passend ausgewählt.

Doch bei allem Spaß vergaßen die Schützen natürlich nicht das Schießen. Es waren mehrere Wettbewerbe im Angebot. Unter anderem konnten die Mitglieder am Bedingungsschießen teilnehmen, um ihre Auszeichnungen für dieses Jahr zu sichern. Aber auch die Vereinsmeisterschaft geht in die finale Phase, und viele Schützen nutzten die Gelegenheit, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Der begehrteste Wettkampf aber war laut Vereinsmitteilung der um den „Er & Sie Pokal“. Alle hätten um dessen Gewinn gekämpft. Am Ende sicherten sich Marion und Klaus Bollhorst die Trophäe.

Den Damen-Pokal gewann Majestät Marion Lowak vor Luise Sandmann und Gabi Bünte. Beim Preisschießen der Damen siegte Verena Wieling-Schröder vor Marion Bollhorst, Heidi Imsande, Gabi Bünte, Heike Sauer, Julia Langhorst und Marion Lowak.

Den ersten Durchgang der Anwärter beim Preisschießen gewann Marten Koldewey vor Niklas Bollhorst, Leonie Frommberger, Johannes Lowak, Jannis Bünte und Kerstin Hüsker. Den ersten Durchgang der „Lamettaträger“ entschied Ralf Bünte für sich und verwies Klaus Bollhorst, Klaus Weghöft, Gerhard Lanz, Marion Lowak, Ingo Weghöft und Thomas Nowak auf die folgenden Plätze. Den zweiten Durchgang gewann Schützenpräsident Thomas Nowak. Detlef Imsande, Klaus Bollhorst, Marion Lowak, Ralf Bünte und Gerhard Lanz hatten das Nachsehen.

Beim Preisknobeln wurde laut Mitteilung gewürfelt, was das Zeug hielt. Das meiste Glück hatte Jannis Bünte. Auf den weiteren Plätzen folgten Heinz Bünte, Klaus Bollhorst, Thomas Nowak und Niklas Bollhorst. Die Preise beim Glücksschießen sicherten sich Wilhelm Kahling-Becker, Detlef Imsande und Gerhard Lanz.

Zu Beginn der Veranstaltung hatten sich auch die Kinder und Jugendlichen des Vereins mächtig ins Zeug gelegt. Das Preisschießen mit dem Lasergewehr entschied Fiete Pohl für sich. Er verwies Mika Koopmann, Tom Johanning und Jannis Koopmann auf die folgenden Plätze. Beim Luftgewehr-Preischießen stand am Ende Johanna Grewe als Siegerin fest. Laura Grewe und Nafham Almaloul belegten Platz zwei und drei.

Im Anschluss an die Siegerehrungen wurde noch kräftig geschunkelt und gefeiert.