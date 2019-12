In Rehden wurde blank gezogen

Rehden - Von Jannick Ripking Und Volker Menge. Ralf Nüßmann konnte während der Shows entspannt zugucken. Der Eventmanager des Rehdener Weihnachtszaubers konnte und wollte nicht klagen, denn die dreitägige Veranstaltung in der Eventhalle Rehden war einmal mehr ein voller Erfolg. Mit der „Schmidt Show on Tour“, der Big Band Bösel, und dem „Bingobären“ Michael Thürnau konnten die Veranstalter ein Programm für Jung und Alt auf die Beine stellen.

Bereits am Freitag, dem ersten Tag des Weihnachtszaubers kamen fast 600 Besucher in die Eventhalle, um sich die „Schmidt Show“ anzuschauen. Das überwiegend junge Publikum freute sich über Varieté der Extraklasse. Bissiger Humor, der manchmal an der Grenze zum Erlaubten kratzte, akrobatische Einlagen und kleine Zaubertricks bestimmten das Bild. Moderator war Archie Clapp. „Auch wenn die Leute mir nicht glauben, dass ich wirklich so heiße, aber mein richtiger Name ist Archie“, stellte er sich vor. Pointiert und das Publikum einbeziehend führte er durch das Programm.

Einer der drei Acts war die Artistin Rosalie Held. Mit großer Leichtigkeit tanzte sie über die Bühne, bewegte sich federleicht im Rythmus und zeigte akrobatische Tricks mit mehreren Hula-Hoop-Reifen. Dabei hatte sie stets ein Lächeln auf den Lippen, das ansteckend auf das Publikum wirkte.

Kurios wurde es, als das Trash-Duo „Die Buschs“ die Bühne betrat. Das, was das Vater-Sohn-Gespann darbot, ließ sich nicht so richtig einordnen: ein bisschen Tanz, ein bisschen Magie, ein bisschen Comedy, ein bisschen von allem. Unvergesslich dürfte der Abend für sechs Zuschauer geworden sein: Das Duo holte sie auf die Bühne und band sie kurzerhand in ihr Programm ein.

„Herr Benedict“ war der dritte Act der „Schmidt Show“. Der Cry-Wheel-Akrobat verschmolz während seines Auftritts förmlich mit seinem Ring und schwebte in atemberaubender Manier über die Bühne.

Als wäre diese kuriose Mischung aus Witz, Artistik und Zauberei nicht ohnehin schon gut gewesen, setzte der Moderator persönlich das Highlight am Freitagabend: Er zog vor allen Augen blank und fühlte augenscheinlich wohl dabei. Unter großem Gelächter und Beifall war das der nackte Schlusspunkt der „Schmidt Show on Tour“.

Unter der musikalischen Leitung von Christian Meyer feuerte die Big Band Bösel aus dem Raum Cloppenburg am Samstag ein musikalisches Feuerwerk vor rund 350 Zuschauern ab. Gut zweieinhalb Stunden begeisterte die 40 Musiker starke Truppe im Alter zwischen 15 und 30 Jahren das Publikum. Mit einem Robbie-Williams-Medley stimmten die begnadeten Musiker auf den Abend in Rehden ein.

Zu den Highlights zählten die gesanglichen Einlagen von Marie Zielinski aus Oldenburg, die unter anderem den Song von Rockröhre Tina Turner „The Best“ und den bekannten James Bond Titelsong „Skyfall“ zum besten gab. Ein weiterer Höhepunkt war ein Medley von Carlos Santana, das Carolin Hagen alleine auf einem Saxophon vortrug.

Ihren ersten Auftritt als Solosängerin hatte in Rehden die erst 17-jährige Jantje Lindner. Mit dem Song „I´m so Excited“ von den Pointer Sisters brachte die junge Künstlerin die Eventhalle zum beben. Anhaltender Applaus erntete sie für ihre grandiose Aufführung.

Bingo-Freunde kamen am Sonntag bei „Bingobär“ Michael Thürnau auf ihre Kosten. Der bekannte Radio- und Fernsehmoderator leitete mit ruhiger Stimme durch den Bingo-Vormittag. Dabei erzählte er immer wieder spannende Anekdoten aus seiner Fernsehkarriere, lockerte die Stimmung mit eingestreuten Witzen auf, denn „Spaß muss sein, oder?“

Die Hauptpreise steuerte die Samtgemeinde Rehden bei. Die anderen Gewinne wurden von der Firma Lebensbaum aus Diepholz, der Firma Allos aus Barnstorf und von Lütvogt aus Wagenfeld gesponsert. „Für das nächste Jahr suchen wir noch neue Sponsoren für die Bingo-Preise“, verriet Ralf Nüßmann.

Der Eventmanager freute sich auch, dass „besonders am Freitag sehr viele Besucher von Außerhalb“ gekommen waren.

Sichtlich stolz zeigte sich auch Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch darüber, dass die Macher um den Rehdener Weihnachtszauber einmal mehr genau die richtige Mischung aus Comedy, Musik und Unterhaltung für das vorweihnachtlichen Großevent gewinnen konnten. Er dankte den unzähligen Helfern im Hintergrund, die dafür sorgten, dass auch der Weihnachtszauber zu einem vollen Erfolg werden konnte.

Eventmanager Nüßmann dazu: „Wir sind ein eingespieltes Team. Kurz vor dem Beginn der Show fiel uns auf, dass wir etwas vergessen haben: Wir haben uns nicht einmal richtig vorher getroffen.“ Will heißen: Das Team versteht sich so gut, dass es gar keiner großen Treffen und Diskussionen bezüglich der Planung bedarf, um eine bunte Show auf die Bühne zu zaubern.

Erfreulich sei zudem, dass schon jetzt gute 450 Reservierungen für den Weihnachtszauber 2020 bei Nüßmann eingegangen sind. „Das läuft noch besser als im letzten Jahr“, freute sich Ralf Nüßmann. Das zeigt, dass sich der Rehdener Weihnachtszauber in der Eventhalle nach wie vor und auch in Zukunft an großer Interesse erfreuen kann.