Rehden und Republik? Natürlich nicht! Klaus Schilling neuer Schützenkönig

Beim Schützenverein Rehden von 1924 sind die Throne heiß begehrt – und folglich auch wieder alle besetzt.

Rehden – Auch wenn beides mit „R“ anfängt: Rehden und Republik – das hat nichts miteinander zu tun. Wie sich auf dem Schützenfest des Schützenvereins Rehden von 1924 wieder einmal gezeigt hat. Alle Throne wurden besetzt.

„Wir sind ein sehr lebendiger Verein mit vielen gemeinsamen Aktivitäten“, sagt die Schriftführerin und Pressesprecherin Mareen Winkelmann-Bünte, „jedes Übungsschießen ist gut besucht, und daher hatten wir auch noch nie das Problem, eine Republik ausrufen zu müssen“. Ganz im Gegenteil: Auch in diesem Jahr fand wieder ein harter Kampf um die Königskronen statt. Bei den Kindern mussten am Samstag gleich drei Anwärterinnen zweimal ins Stechen. Letztendlich hatte Meira Kraft die sicherste Hand und gewann vor Luisa Grote und Bente Pohl. Kinderkönigin Meira, „die Wassernixe“, nahm sich Nick Schröder zum Prinzgemahl.

Dankbar und erfreut zeigten sich Präsident Thomas Nowak und Mareen Winkelmann-Bünte, dass der Bläserchor Barver wieder einmal zu Gast war und den Ausmarsch am Samstag begleitete. Am Sonntag übernahm der Spielmannszug Scharrendorf-Stöttingshausen diese Aufgabe. In der Nacht dazwischen heizte das Musikteam Stemwede dem Schützenvolk und seinen Gästen bis in die frühen Morgenstunden ein. Die Stimmung sei großartig gewesen, berichtet die Schriftführerin.

Auch am Sonntag fanden sich bei der Jugend vier Teilnehmer, die um die Königswürde wetteiferten. Nach drei Stechen stand Ruwen Schilling, „der Strahlemann“, als Sieger fest. Er wird mit Jana Gehlker an seiner Seite das Jugendvolk durch das Regentschaftsjahr führen.

Bei den Erwachsenen wollten gleich fünf Schützen die Königswürde erlangen. Nach zwei Stechen durfte sich Klaus Schilling, „die Tanzlegende“, schließlich die begehrte Königskette umhängen lassen. Als Königin wird Beate Kalvelage an seiner Seite regieren.

Schützenliesel wurde Bianca Belz, die sich gegen 22 weitere Kandidatinnen durchsetzte. An ihrer Seite steht Torsten Dullweber. ko