Puppentheater der Polizei: Opa Ewald bringt alles durcheinander

Grundschülern macht das Lernen Spaß

+ © Russ Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein legt sich auf die Lauer und wartet darauf, dass der ausgebüxte Hund „Fiffi“ in die Knochen-Falle tappt. © Russ

Rehden - Lernen und beste Unterhaltung – das geht in der Schule meistens nicht Hand in Hand. Am Dienstag allerdings hatten die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Samtgemeinde Rehden riesigen Spaß beim Lernen.