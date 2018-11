Mick Hartau Dritter bei Kartmeisterschaft

Rehden - Mick Hartau aus Rehden hat in diesem Jahr zum ersten Mal an der deutsch-niederländischen Kartmeisterschaft (DNKM) teilgenommen und den dritten Rang in der Jahreswertung belegt.

Wie seinen Vater und Mechaniker Michael Hartau berichtet, ging Mick in der sogenannten Bambini-Klasse (sieben bis zwölf Jahre) mit seinem 9,5 PS starken Rennkart an den Start. Eine Leistung, die bei einem Gesamtgewicht von gerade mal 108 Kilogramm (Kart und Fahrer) für ordentlich Beschleunigung sorgt.

Die acht Meisterschaftsläufe wurden in Deutschland, in den Niederlanden und in Belgien auf der Kartbahn des Grand-Prix-Kurses „Spa-Francorchamps“ ausgetragen. Leider habe Mick aufgrund einer Terminüberschneidung auf einen der Meisterschaftsläufe verzichten müssten, so sein Vater. „Vielleicht wäre unter Umständen sonst sogar der Vizemeistertitel möglich gewesen.“

Unterstützung bekommt Mick von seiner ganzen Familie. Seine Mutter Nina und Opa Hans-Jörg Romberg waren selbst lange im Motorsport (Autocross) aktiv, und stehen dem jungen Rennfahrer mit Rat und Tat zur Seite. Doch speziell im Kartrennsport musste das Team erst mal viele wichtige Erfahrungen sammeln. So musste bei den Rennen oft erst mal das optimale Setup gefunden werden.

+ Mick Hartau bei der Siegerehrung in Harsewinkel.

Von der Reifenwahl bis zum richtigen Übersetzungsverhältnis gebe es etliche Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg bestimmten, berichtet Michael Hartau. Deutlich habe sich gezeigt, dass gutes Material einiges ausmache. Aus diesem Grund ist das Team für das nächste Jahr auch auf Sponsorensuche, denn so viel ist sicher: Mick will erneut an den Start gehen und seine Platzierung verbessern.