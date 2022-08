Rehden: Ein Paradies für gerettete Nutztiere

Von: Melanie Russ

Hartmut Ritter ermöglicht auf seinem Hof in Rehden unter anderem 21 Rindern ein artgerechtes Leben bis zu ihrem natürlichen Ende. © Russ

Der Rehdener Hartmut Ritter arbeitet seit 21 Jahren mit dem Verein „Schutzengel für Tiere“ zusammen und bietet vor der Schlachtung geretteten Nutztieren ein zweites Leben. „Paten“ können dabei helfen.

Rehden – Joschi ist ein richtiges Schmusekalb. Das sechs Monate junge Rind kann gar nicht genug bekommen von den Streicheleinheiten seines Paten, reckt den Kopf durchs Gitter und schleckt mit der großen Zunge. Die gleichaltrige Freya, mit der sich Joschi den Stall teilt, ist da etwas zurückhaltender, zwar neugierig, aber kraulen lassen mag sie sich nicht so gerne. Muss sie auch nicht.

Beide Rinder wurden vom Verein „Schutzengel für Tiere“ vor der Schlachtung gerettet und dürfen nun ihr restliches Leben auf dem Hof von Hartmut Ritter in Rehden verbringen. Er arbeitet seit 2001 mit dem Verein, beziehungsweise dessen Vorgänger-Organisation Animals Angels, zusammen und ermöglicht auf seinen Weiden Rindern, Schafen und Gänsen ein artgerechtes Leben bis zu ihrem natürlichen Ende.

„Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Seine Pflegestelle ist die größte von insgesamt 14, die mit dem Verein zusammenarbeiten. 21 Rinder, 14 Schafe, elf Enten und 65 Gänse leben dort aktuell. Insgesamt haben laut Petra Wintersohl etwa 230 Tiere auf in ganz Deutschland verteilten Schutzengel-Höfen eine Heimat gefunden. „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, weiß die Vereinsvorsitzende sehr genau. „Aber irgendwo muss man ja anfangen.“ Neben der Rettung der Tiere geht es dem Verein laut Wintersohl auch darum, ein größeres Bewusstsein für die Leiden der Tiere in der Schlachtindustrie und eine vegane Ernährung zu schaffen.

Sie selbst sei Veganerin, erzählt sie, hat nach eigener Aussage aber nichts gegen Fleischesser. Was sie ärgert, sind Menschen, die ihren Fleischkonsum schönreden oder mit fadenscheinigen Argumenten rechtfertigen wollen. „Am liebsten sind mir die Leute, die Fleisch gerne essen, aber sich genau anschauen, woher es kommt.“ Wintersohl beklagt, dass die meisten Menschen einen Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren machen. „Das sind alles Lebewesen mit Gefühlen. Sie können alle gleichermaßen Schmerzen und Freude empfinden.“

Joschi ist ein echtes Schmusekalb und genießt die Streicheleinheiten seines Paten. © Russ

Die Zusammenarbeit mit Hartmut Ritter kam 2001 über eine Tierschutzorganisation zustande. Zunächst hielt er parallel noch einige Mutterkühe und Zuchtbullen. „Wir hatten immer Landwirtschaft im Nebenerwerb“, berichtet er. Aber irgendwann machte Landwirtschaft im Kleinen keinen Sinn mehr. Also entschied er sich, seinen Hof ganz in ein Refugium für gerettete Nutztiere zu verwandeln. Neben dem Schutzengel-Verein haben auch die Vereine „Pro Animale“ und „Lebenlassen“ Tiere bei ihm untergebracht.

Er sei da irgendwie reingewachsen. „Davon leben kann man nicht. Man muss schon was für Tiere übrighaben“, sagt Ritter. In finanzieller Hinsicht würde ihm eine Verpachtung mehr bringen. Aber bereut hat der Rehdener seine Entscheidung nicht. „Ich würde es jederzeit so wieder machen.“

Sein erster Schutzengel-Bewohner lebt noch immer bei ihm: Willi, ein mächtiger 21 Jahre alter Charolais-Bulle, der als kleines Kalb zu ihm kam. Er genießt die Ruhe an der Seite der anderen Rinder unterschiedlicher Rassen und Charaktere. Einige sind distanziert, andere lieben die Streicheleinheiten von Hartmut Ritter.

Ein paar hundert Meter weiter teilen sich Gänse und Schafe eine Wiese, die Ritter und der Schutzengel-Verein kürzlich mit einem zwei Meter hohen Wolfszaun eingezäunt haben, weil sich mehrfach ein Wolf in der Nähe rumtrieb. Wie die Verpflegung der Tiere, die allein über die Patenschaften nicht finanziert werden kann, wurde der Zaun aus Spendengeldern finanziert, die zum Bedauern von Petra Wintersohl seit der Corona-Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen Sorgen vieler Menschen nicht mehr so stark fließen. Darum möchte der Verein das anstehende Patentreffen auch nutzen, um für seine Ziele zu werben.

Patentreffen und Info-Tag am 28. August „Schutzengel für Tiere“ veranstaltet auf dem Hof von Hartmut Ritter am Sonntag, 28. August, von 13 bis 17 Uhr ein Patentreffen, zu dem auch alle anderen Interessierten willkommen sind. Eine Anmeldung ist bis eine Woche vor dem Treffen erforderlich, Tel. 02761/979178, E-Mail: postmaster@schutzengel-fuer-tiere.de.

Paten zahlen monatlich mindestens zehn Euro (Schüler, Studenten und Arbeitssuchende fünf Euro) für das ausgewählte Tier und erhalten neben einer Patenschaftsurkunde einen persönlichen Begrüßungsbrief von „ihrem“ Tier mit seiner Lebensgeschichte. Wie Petra Wintersohl betont, kann die Patenschaft auch jederzeit wieder gekündigt werden. Bei den jährlichen Patentreffen oder nach Absprache können die Spender „ihr“ Tier kennenlernen. www.schutzengel-fuer-tiere.de