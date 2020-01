Auto erfasst 80-jährige Fußgängerin - tot

Tödlicher Unfall in der Silvesternacht in Rehden

Bei der Kollision eines Autos mit einer Fußgängerin hat es am frühen Neujahrsmorgen im Kreis Diepholz ein Todesopfer gegeben.

Rehden - Tödlicher Unfall in der Silvesternacht in Rehden: In dichtem Nebel wurde dort gegen 0.05 Uhr auf der Siebenhäuser Straße eine 80-jährige Fußgängerin aus Rehden von einem 18-jährigen Rehdener Fahrer eines Renault erfasst, berichtete die Polizei. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle in Rehden. Die Fußgängerin war auf der Fahrbahn unterwegs. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Erste Meldungen, dass ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren sei, bestätigten sich nicht.

Zum Brand eines Carports in Drebber an der Bienenstraße wurde die Feuerwehr in der Silvesternacht gegen 2.20 Uhr gerufen. Im Einsatz waren ehrenamtlich tätige Wehrleute aus Drebber, Cornau, Barnstorf, Dreeke und Diepholz

Die Silvesternacht und der Neujahrsmorgen verliefen ansonsten aus Polizeisicht im üblichen Rahmen. "Wir haben viele Einsätze", sagte ein Sprecher der Leitstelle in Osnabrück. "Kleinbrände hier und da, Schlägereien hier und da", hieß es von der Polizei in Lüneburg. Größere Einsatzlagen gab es aber nicht. In Hannover habe sich das Böllerverbot für die Innenstadt bemerkbar gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei: "Es war hier ganz ruhig, es gab wenig Probleme." In den übrigen Bereichen der Stadt habe es ein für eine Silvesternacht übliches Einsatzgeschehen gegeben.

Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen sind am Neujahrsmorgen zwei Menschen bei einem Unfall gestorben. Genauere Angaben über die Unfallursache und den Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.

ej/dpa