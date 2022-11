Randale in Rehden: Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Von: Carsten Sander, Cord Krüger

Nach dem Abpfiff wurde es turbulent in Rehden. Am Vereinsheim (hier ein Archivbild) kam es zu Auseinandersetzungen von Fans des BSV und von Kickers Emden. © Krüger

Es fing einigermaßen harmlos an, doch am Ende standen nach einem Fußball-Spiel des BSV Rehden ein Polizeieinsatz und mehrere eingeleitete Strafverfahren.

Beim Fußball-Regionalligaspiel des BSV Rehden gegen Kickers Emden – sportlicher Ausgang 2:1 für Rehden – ist es am Samstag zu unschönen Vorkommnissen gekommen, die sich als Fan-Ausschreitungen zusammenfassen lassen. Supporter der Kickers waren im Nachgang der Partie mit Anhängern des BSV aneinandergeraten. Es kam zu Körperverletzungsdelikten.

Laut Bericht der Polizei seien mehrere Fans von Kickers Emden beim Verlassen der Rehdener Waldsportstätten von Rehdener Fans „verhöhnt und bepöbelt“ worden. Die Emdener reagierten darauf offenbar rabiat, beschädigten die Sitze unterhalb des Balkons des Vereinsheims, bauten diese zum Teil ab und warfen sie gezielt Richtung Balkon, auf dem sich die Rehdener befanden. Damit nicht genug: Einige Kickers-Fans versuchten ins Vereinsheim zu gelangen – oder wie es im Polizeichbericht heißt: versuchten in dieses „zu stürmen“. Was teilweise auch gelang. Zwei Personen wurden dabei nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. BSV-Ordner beendeten die körperlichen Auseinandersetzung jedoch zügig.

Aber auch die Polizei rückte an – dies sogar mit „starken Kräften“, heißt es im Bericht. Obwohl die in die Streitigkeiten verwickelten Kickers-Anhänger die Waldsportstätten bei Eintreffen der Beamten bereits verlassen hatten, konnten sie im Nahbereich des Stadions in ihren Autos angehalten und kontrolliert werden. Die Personalien wurden aufgenommen und Beweismittel gesichert. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. csa/ck