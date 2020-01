Bei den Preisen Entwicklung nicht möglich

Milchkontrollverein-Vorsitzender Cord Schlake spricht über aktuelle Herausforderungen

+ Die 140 Milchkühe von Cord Schlake verbringen die Wintermonate im Stall. Im Frühjahr verbringen sie auch einige Stunden täglich auf der Weide. Foto: Russ

Barver - Von Melanie Russ. Den Namen Schlake kennt man in Barver. Und das schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals sei der Name nach Barver gekommen, berichtet Cord Schlake, der dort in vierter Generation einen Milchviehbetrieb mit 140 Milchkühen, einigen Kälbern und (noch) einigen Bullen betreibt. Sein Sohn steht bereits als fünfte Generation in den Startlöchern.