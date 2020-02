Praxis steht im Vordergrund

Rehdener Oberschüler erhalten bei Berufeparcours Einblick in unterschiedliche Berufsfelder

+ Steve Schomburg von der Firma W+R Haustechnik und Komplettbau (links) informierte über Anlagentechnik. Jonas ermittelte mit dem Tachymeter die Größe eines Mitschülers. Foto: Russ

Rehden – Ein ungewöhnlicher Duft hing in der Lobby der Oberschule Rehden in der Luft – der Duft von frisch gebratenem Fleisch. Er wehte aus der Schulküche herab, in der an diesem Mittwochmorgen quasi am Fließband Burger gebraten wurden. Denn gleich 70 Schüler besuchten diese Station des Berufeparcours. Diese Berufsinformationsveranstaltung organisierte die Schule nun schon im zwölften Jahr, wie deren Leiter Reiner Fritzsche berichtet. Dieses Mal allerdings mit einem etwas anderen Fokus. „Die Vorstellung der Berufe ist praxisorientierter“, erläuterte Maria Tönsing, Fachbereichsleiterin Berufsorientierung.