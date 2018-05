Posaunenchor Barver feiert 125-jähriges Bestehen

Miteinander verbunden durch Musik

+ © Benker Der Posaunenchor Barver besteht seit 125 Jahren. Dieses Jubiläum wurde am Pfingstmontag im Zusammenhang mit dem Samtgemeindegottesdienst gefeiert. © Benker

Barver - „Ich finde, das passt wunderbar zusammen: Das Pfingstfest und die Feier des Jubiläums des Posaunenchores. Und das meine ich nicht, weil es so praktisch ist von der Organisation her, von der Räumlichkeit her. Ich meine es vor allem inhaltlich. Das Ereignis Pfingsten hat etwas bewirkt, was das Entstehen der christlichen Kirche erst möglich gemacht hat. Das Gleiche muss ein Posaunenchor haben, um als Chor existieren zu können.“