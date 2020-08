Polizistinnen verletzt

Unfallverursacher hat 2,68 Promille

Rehden – Zwei Polizistinnen sind am Samstag bei einem Unfall verletzt worden. Der Streifenwagen mit den beiden Frauen parkte gegen 23.30 Uhr an der Barnstorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 32 in Barver (Rehden). Aus der Dorfstraße näherte sich ein 47-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Mercedes. Beim Erkennen des Streifenwagens, erschreckte er sich offensichtlich und trat auf das Gaspedal, schreibt die Polizei. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen den Streifenwagen.