Fast-Zusammenstoß mit Streifenwagen: Polizei nimmt Verfolgung auf

Hemsloh - Die Polizei hat einem Verkehrsrowdy am Freitagsnachmittag noch während der Kontrolle in Rehden den Führerschein abgenommen. Der 29-Jährige hatte diverse Verkehrsregeln ignoriert und durch eine höchst riskante Fahrweise andere Autofahrer gefährdet.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr ein ziviler Streifenwagen gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 239 in Richtung Wagenfeld. Kurz vor dem Parkplatz Kellenberg in Höhe einer Gaststätte kam den Polizisten in einer unübersichtlichen Kurve ein BMW, der gerade einen anderen Wagen überholte, mit hoher Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen. Nur durch eine Vollbremsung und das Ausweichen auf den Grünstreifen konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden.

„Der Fahrer des BMW besaß die Dreistigkeit, noch eine höhnische Geste in Form des ‚Victoryzeichens‘ zu geben, als er ganz knapp dem Zusammenstoß entging“, sagt ein Polizeisprecher. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt mit viel zu hoher Geschwindigkeit fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und hatten Mühe, das Fahrzeug nicht aus den Augen zu verlieren.

Auf der weiteren Fahrt kam es erneut zu „haarsträubenden Überholmanövern“. In Rehden an der Ampelkreuzung zur Bundesstraße 214 musste der BMW schließlich anhalten. Die Beamten setzten sich mit dem Streifenwagen vor ihn und hinderten den jungen Mann an der Weiterfahrt.

In der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 29-jährige Fahrer aus Bielefeld absolut uneinsichtig und unkooperativ, heißt es. Die Polizei beschlagnahmte aufgrund der vielen Verkehrsverstöße und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer noch vor Ort den Führerschein des Mannes und untersagte die Weiterfahrt. Dies führte bei dem Verkehrsrowdy zu Unmut: Er beschwerte sich lautstark.

Dass es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken war, dass niemand ernsthaft zu Schaden kam, schien den jungen Mann nicht zu interessieren. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Auf seinen Führerschein wird er nun vermutlich eine lange Zeit verzichten müssen.

