Politiker für die Region mit Verdienstkreuz geehrt

Der Wetscher Kommunalpolitiker Karl-Friedrich Dünnemann (Mitte) wurde gestern Abend von Landrat Cord Bockhop mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Darüber freute sich auch Ehefrau Lore Dünnemann.

Rehden - Von Simone Brauns-Bömermann. Hohe Auszeichnung für Karl-Friedrich Dünnemann. Dem langjährigen, im vergangenen Jahr ausgeschiedenen, Bürgermeister der Gemeinde Wetschen wurde am Montagabend in den Rehdener „Ratsstuben“ das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Vorgeschlagen hatte den verdienten CDU-Kommunalpolitiker, Landwirt und Vater von drei Kindern ausgerechnet ein Kollege aus dem anderen politischen Lager: Horst Tiemann (SPD) hatte 2015 den Antrag bei der Niedersächsischen Staatskanzlei auf Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz eingereicht.

Seine Begründung des Vorschlages ist insbesondere Karl-Friedrich Dünnemanns kommunalpolitisches Engagement: „Er ist Initiator und Ideengeber im sozialen, wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Bereich. Das Gemeinwesen hat durch seine persönliche Tatkraft unter Zurückstellung eigener Interessen profitiert“.

Dünnemann ist beziehungsweise war neben seiner politischen Tätigkeit vielfältig ehrenamtlich engagiert – zum Beispiel in der Jagdgenossenschaft Wetschen, in Feuerwehr und Schützenverein und in der Barnstorfer Plate-Stiftung.

Seit 35 Jahren Politiker

Der Kommunalpolitiker blickte am Montag bei der Verleihung mit den Laudatoren Landrat Cord Bockhop, Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch und Landtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare und zahlreichen Gästen aus politischen Gremien, Weggefährten sowie Familie, Freunde und Nachbarn zurück auf seine 35-jährige Tätigkeit als Politiker für die Region.

Dünnemann startete als „Grünschnabel“ 1981 im Wetscher Gemeinderat, engagierte sich dort bis 2016. Er wurde zweimal Bürgermeister von Wetschen – von 1991 bis 1996 und 2006 bis 2016. Dazwischen bekleidete er das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters.

Die Menschen schätzten ihn, das bestätigten alle Redner, weil er ein Charakter ist. „Wenn ich einmal ja gesagt hatte, bin ich fast immer dabei geblieben“, betonte Dünnemann. Und eins war ihm wichtig, seinen politischen Nachfolgern als „alter Hase“ mit auf den Weg zu geben: „Redet viel miteinander, dann kriegt ihr viel fertig. Wenn man streitet, dauert es“.

Ganz besondere Auszeichnung

Dieses Rückgrat bestätigte Landrat Bockhop: „Wir verleihen nur rund fünf Orden dieses Ranges im Jahr. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung“. Er blieb beim Du, denn auch das Persönliche zeichne Dünnemann aus: „Du gönnst anderen das Wort, kannst mit Mitmenschen umgehen. Du verstehst es, Politik vor Ort zu machen, wo Du lebst. Wir sind stolz, Dich in unserer Runde zu haben“.

Hartmut Bloch sah das genauso: „Wir wollen Dich als Ehrenratsherr sehen, stell Dich darauf ein“. Er lobte Dünnemanns Engagement: „So manches Mal bist Du direkt vom Traktor unter die Dusche und dann Richtung Rehdener Rathaus“.

Das war von 1996 bis 2016 als Erster stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Rehden. „Bei öffentlichen Sitzungen bleibt immer ein Platz für Dich reserviert“, lud der Wetscher Bürgermeister Andre Rempe ihn ein. Karl-Heinz Klare: „Du hast Politik gemacht, die sich am Interesse der Menschen orientiert.“