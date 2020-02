Polenta contra Tafelspitz

Bei „Wenn Froolüe dörbrennt“ gibt es viel zu lachen / Plattdeutsche Bühne Rehden tischt auf

+ Auch bunt, farbenfroh und kulinarisch reich bestückt geht es bei „Wenn Froolüe dörbrennt“ mit der Plattdeutschen Bühne Rehden zu. Foto: Brauns-Bömermann

Rehden - Von Simone Brauns-bömermann. Die Bühne der Plattdeutschen Bühne Rehden zeigt ein hübsches Wohnzimmer: Tisch, Sofa, Anrichte, Stehlampe. Doch der Schein trügt. Das neue Stück „Wenn Froolüe dörbrennt“ ging am Sonntag schon zum dritten Mal an den Start, rund 135 Besucher genossen erst sonntäglichen Kaffee und Kuchen, um dann dem launigen Treiben in drei Akten zu folgen.