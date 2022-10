Podiumsdiskussion in Wetschen: Landtagskandidaten stellen sich den Fragen des Landvolks

Von: Jannick Ripking

Wer auf einen offenen Schlagabtausch gehofft hatte, wurde wohl enttäuscht. Bei einer Podiumsdiskussion des Landvolks in Wetschen mit vier Landtagskandidaten ging es friedlich einher.

Wetschen – Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Freiflächen, der Wolf, die Wiedervernässung der Moore und die Zukunft der Landwirtschaft. Um diese Themen ging es bei der Podiumsdiskussion im Gasthaus Recker in Wetschen, zu der das Landvolk Diepholz die vier Landtagkandidaten Wiebke Wall (SPD), Heike Hannker (FDP), Marcel Scharrelmann (CDU) und Dr. Burkhard Bauer (Grüne) eingeladen hatte. Bauer tritt im Wahlkreis 38 an, alle anderen im Wahlkreis 41. Kreislandwirt Wilken Hartje moderierte die Veranstaltung. Wer von den rund 30 Zuschauern allerdings auf einen offenen Schlagabtausch gehofft hatte, wurde womöglich enttäuscht. Nur wenige Male attackierten sich die Kandidaten verbal. Ansonsten herrschte oft Einmütigkeit und Konsens.

Der Wolf

Der Wolf ist in aller Munde. Die Population steigt. Darf er gejagt werden oder nicht? Hannker bezog klar Stellung: „Ich bin der Meinung, der Wolf kann in Niedersachsen bleiben, da wo er keine Probleme schafft.“ Sonst müsse im Rahmen des Wolfsmonitoring eingegriffen werden – auch sofern der Bestand zu groß wird. Sie schlug vor: „Man sollte Jungtiere schießen – keine Muttertiere.“ Wall sah es ähnlich und ergänzte: „Wenn Nutztiere gerissen werden, dann muss es für den Landwirt auch einen vernünftigen finanziellen Ersatz geben.“ Scharrelmann wies darauf hin, dass der Wolf ins niedersächsische Jagdrecht aufgenommen wurde und deswegen geschossen werden darf. Bauer ist der Meinung, „mit den beschlossenen Gesetzen jetzt zu arbeiten“. Er meinte auch: „Ich halte es für wichtig, dass die Populationen überwacht werden.“

Photovoltaik

„Solange so viele Freiflächen, auch auf öffentlichen Gebäuden, für Photovoltaik nicht genutzt werden, halte ich die Diskussionen um Agri-PV für verfrüht“, sagte Bauer über PV-Anlagen auf Freiflächen. Es sollte zunächst vorhandenes Potenzial genutzt werden. Wall widersprach: „Wir können nicht sagen: Erst das eine, dann das andere. Es muss parallel laufen, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht.“ Scharrelmann indes hat gemischte Gefühle. „Das öffnet Tür und Tor für Investoren.“ Wertvolle Ackerfläche könnte in seinen Augen verloren gehen.

Exportpolitik

„Wir haben 2050 zehn Milliarden Menschen. Die wollen alle essen“, sagte Hannker. Deswegen habe Niedersachsen als Deutschlands Agrarland Nummer eins die Aufgabe, die Ernährungs sicherzustellen – weltweit. „Dem würde ich so zustimmen“, sagte Scharrelmann. „Dort, wo gute Böden sind, kann man effektiv produzieren. Damit können wir eine Menge Menschen versorgen.“ Bauer ist anderer Ansicht: „Wir sollten den Fokus auf die Sicherstellung der Ernährung im europäischen Raum legen. Wir müssen darum streben, dass wir die afrikanische Landwirtschaft resilient machen.“ Dadurch hätten Afrikaner eine Perspektive, sodass sie ihr Land nicht verlassen müssen. Hannker widersprach: „Ich glaube, das ist ein ideologisches Märchen der Grünen. Unsere Landwirte haben ein Recht, über den europäischen Markt hinaus zu vermarkten.“ Wall sprang Bauer zur Seite: „Europa lasse ich vielleicht noch zu, aber wir müssen nicht unbedingt für Afrika produzieren.“

Ordnungspolitik

Reguliert die Politik die Landwirtschaft zu sehr? „Die Politik muss die Leitplanken setzen“, meinte Scharrelmann. „In diesem Rahmen kann man sich entfalten und Kreativität walten lassen.“ Insofern sei der Niedersächsische Weg der richtige Weg. „Den Landwirten werden so viele Auflagen übergestülpt, die auch zum Höfesterben führen“, meinte Hannker. Der Niedersächsische Weg müsse begangen werden, ohne dass sich die Europäische Union (EU) immer wieder einschalte. Bauer hingegen sagte: „Der Niedersächsische Weg ist in meinen Augen nicht ausreichend.“ Niedersachsen habe ein Wasserproblem: Das Grundwasser sinke immer weiter ab. Da müsse sich die Landwirtschaft an die Regeln der EU halten.

Die Moore

Was die Wiedervernässung der Moore in Niedersachsen angeht, bezog Wall klar Stellung: „Wir sollten in dieser Sache alles tun, was geht. Wir brauchen das zwingend für den Klimaschutz.“ Sollten allerdings landwirtschaftlich genutzte Flächen wiedervernässt werden, „dann brauchen wir Ausgleichsflächen für die Landwirte“. Scharrelmann sagte, dass dieser Ausgleich im Rahmen von Flurbereinigungen geschehen könne. Auch Hannker betonte: „Landwirte dürfen nicht allein gelassen werden.“ Eine sogenannte kalte Enteignung dürfe es nicht geben. „Ich wehre mich gegen den Kampfbegriff ,kalte Enteignung‘“, sagte Bauer. „Es geht hier nicht um eine Wegnahme.“ Er erklärte, dass wiedervernässte Flächen weiter landwirtschaftlich genutzt werden könnten. Er nannte ein Konzept, was Landwirten ermögliche, andere Pflanzen dort anzubauen, zum Beispiel Paludikulturen, die auch auf Moorboden wachsen.

Wunschkoalition

„Ich würde am liebsten mit den Grünen eine Koalition bilden“, sagte Wiebke Wall. „In der Energiekrise hätte die SPD gerne noch etwas auf den Weg gebracht. Das ging mit der CDU nicht mehr.“ Heike Hannker möchte mit ihrer FDP wie schon bei der Bundestagswahl im Vorjahr „das Zünglein an der Waage sein“. Sie ergänzte: „Die Wunschkoalition wäre natürlich Schwarz-Gelb, aber das wird nicht reichen. Da müssen wir ehrlich sein.“ Burkhard Bauer indes hätte nichts gegen den Wunsch von Wiebke Wall. „Mit der kleinen Anmerkung: Mir wäre Grün-Rot lieber, aber das ist natürlich nicht sehr realistisch“, sagte er. Marcel Scharrelmann appellierte an die Bürger: „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Jede Stimme hilft im demokratischen Prozess.“ Danach erklärte er: „Wir werden gerne mit allen Fraktionen, die hier in der Runde sind, ins Gespräch einsteigen.“