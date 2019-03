Planungen für ersten Abschnitt stehen

Düversbruch – Die Jahreshauptversammlung des Vereins „Unser Bruch“ stand wieder ganz im Zeichen der Planung eines Radwegs zwischen Dümmer und Wagenfeld entlang der Burlager / Düversbrucher Straße. Dementsprechend fiel der Jahresrückblick des ersten Vorsitzenden Friedhelm Wiegmann kurz aus. 2018 habe der Verein alle Ziele, die er sich gesetzt habe, erreicht.

Ins Detail ging es, als Planer Josef Krämer den ersten Planungsabschnitt des Radweges vorstellte. Er beginnt an der Wetscher Bruchstraße, führt durch Wetschen und Rehden entlang der Landesstraße L 345 und endet in Hemsloh, wobei die letzten 337 Meter dieses Weges in Richtung Huntlosen in der grafischen Darstellungen noch fehlten. Krämer präsentierte den Anwesenden seine Planungen zum Radweg in einer Draufsicht und vereinzelt im Querschnitt und zeigte dabei Notwendigkeiten und mögliche Schwierigkeiten auf.

Der Radweg soll laut Krämer 2,50 Meter breit werden. Für viele Streckenabschnitte ist der Erwerb von Grund notwendig. Hierfür wurden bereits Gespräche mit den jeweiligen Besitzern geführt, wie Wiegmann berichtete. Große Teile des Radweges sollen dort entstehen, wo bisher ein Graben neben der Straße verläuft. Der neue Graben würde dann hinter dem Radweg entlangführen. Unumgänglich wären laut Krämer einige Baumfällungen. Zufahrten zum Radweg sind dort geplant, wo private Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, damit der Weg für diese Anlieger auch gut zu erreichen ist.

Wenn der Radweg das Grundstück Schale erreicht, macht er einen kleinen Schlenker und läuft näher an der Straße entlang. Das sorge dafür, dass kein Grund von der Familie Schale gekauft werden müsse, so Krämer. Das ist bei allen privaten Grundstücken angestrebt.

Der Bauabschnitt hinter dem Jagdweg wird durch eine genormte landwirtschaftliche Fläche beeinträchtigt. Der Radwegebau muss an eine dort befindliche Dränage angepasst werden. In Krämers Planungen sieht es demnach so aus, dass der Radweg auch dort etwas näher an die Straße heranrücken wird. Beim Grundstück Busch wäre auch die Entfernung von Büschen unumgänglich. Bei Gesprächen mit der Familie sei erkennbar gewesen, dass die Maßnahme auch im Sinne der Anlieger sei, so Krämer. In Höhe des Landgasthauses Nüßmann soll der geplante Weg die Straßenseite von Süden nach Norden wechseln.

Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch betonte, dass bei der Umsetzung des Projekts verschiedene Faktoren eine Rolle spielten. Zunächst müssten der Grunderwerb realisiert werden und die Planung feststehen. Weil der Radweg an einer Landesstraße entstehen solle, handele es sich um eine Landesaufgabe. Daher werde man Gespräche mit dem niedersächsischen Amt für Straßenbau und Verkehr sowie dem zuständigen Minister Bernd Althusmann suchen müssen. Ziel dieser Gespräche soll eine bessere Einstufung des Radwegs in der Prioritätenliste des Landes Niedersachsen sein. Dies soll auch durch eine Kofinanzierung durch die Samtgemeinde Rehden und einige ihrer Mitgliedsgemeinden von insgesamt 50 Prozent erzielt werden, so Bloch.

Im Wagenfelder Bereich seien die wichtigsten Abmessungen abgeschlossen, berichtete Wiegmann. Zwar sei dort kein Grunderwerb in der Nähe der Landesstraße möglich, Alternativen lägen aber vor. In einem Schreiben der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ heißt es laut Wiegmann, dass Lemförde das Vorhaben begrüße, allerdings momentan nicht in der Lage sei, das Projekt finanziell zu unterstützen.

Der Vereinsvorsitzende zeigte sich dennoch optimistisch, als er die Termine und Aktivitäten des Vereins für 2019 vorstellte. Im April will der Verein einen Spendenaufruf starten, um Mittel für den Flächenerwerb zu generieren. Der Erwerb soll im Mai folgen. Zudem hoffe der Vorstand, dass der Radweg im Herbst in den Plan des niedersächsischen Amtes für Straßenbau und Verkehr aufgenommen werde. Wenn alles glatt läuft, soll 2020 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden.

Die Kasse des Vereins konnte seit der Gründung im Jahr 2015 gut gefüllt werden. Auch 2018 lagen die Einnahmen, die zum größten Teil aus Mitgliederbeiträgen bestanden, deutlich über den Ausgaben. Für das Projekt des Radweges sei ein hoher jährlicher Gewinn aber auch unverzichtbar, hieß es.

Erfreulich entwickelte sich auch die Zahl der Mitglieder. Einem Austritt und zwei Todesfällen standen 47 Eintritte gegenüber. Damit hat der Verein „Unser Bruch“ 250 aktive und fördernde Mitglieder. jr