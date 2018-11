Planung für Baugebiet schreitet voran

Kaum Einwände zu beachten

+ Südlich der Sankt-Hülfer-Straße in Wetschen ist reichlich Platz für neue Häuser. - Foto: Russ

Wetschen - Von Melanie Russ. Die Baugrundstücke in Wetschen werden langsam knapp, doch die Nachfrage ist laut Verwaltung der Samtgemeinde Rehden nach wie vor ungebrochen. „Wetschen hat sich in den letzten Jahren exorbitant entwickelt“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch. Um diese Entwicklung fortzuführen, soll südlich der Sankt-Hülfer-Straße, westlich an die vorhandene Bebauung angrenzend eine landwirtschaftliche Fläche in Wohnbaugebiet umgewandelt werden. Die dafür erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans läuft derzeit.