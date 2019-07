Planung für Baugebiet an Sankt-Hülfer-Straße abgeschlossen

Die Lagerhalle im „Gewerbegebiet Ost“ in Wetschen ist bereits fertig, der Bebauungsplan wird jetzt angepasst. Foto: Russ

Wetschen – Nach dem Fachausschuss hat am Dienstagabend auch der Rat der Gemeinde Wetschen einstimmig für den Abschluss der Planungen für das neue Baugebiet an der Sankt-Hülfer-Straße votiert.

Wie berichtet, sollen im ersten, etwa 2,3 Hektar großen Bauabschnitt des Areals südlich der Straße zwischen Wetscherhardt und Wetschen 24 Baugrundstücke entstehen. Die Nachfrage ist laut Gemeindedirektor Hartmut Bloch bereits groß. Die Erschließung soll nach der Ernte beginnen, die Vermarktung eventuell im Winter.

Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange waren während der Offenlegung kaum noch eingegangen. Unter anderem hatte der Landkreis Diepholz darauf hingewiesen, dass sich an der Wetscherhardter Straße und am Hohen Weg westlich des neuen Baugebiets landwirtschaftliche Betriebe befinden. Es sei nachzuweisen, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden, so der Landkreis. Aus Sicht der Gemeinde ist eine immissionsschutzrechtliche Stellungnahme nicht erforderlich, da die angesprochenen Betriebe laut der Samtgemeinde Rehden ihre landwirtschaftliche Tierhaltung aufgegeben haben.

In dem Baugebiet sind Einzel- und Doppelhäuser mit einer Firsthöhe von maximal 10,50 Meter möglich. Sowohl in Einzel- als auch in Doppelhäusern sind höchstens zwei Wohnungen zulässig. Die Grundstücke haben eine Größe von 700 bis 900 Quadratmetern.

Mit der Ausweisung der neuen Bauplätze soll der Gemeinde Wetschen die Möglichkeit gegeben werden, weiter zu wachsen, da aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren keine planungsrechtlich gesicherten Wohnbaugrundstücke mehr zur Verfügung stehen.

Ebenfalls einstimmig brachte der Wetscher Rat die vereinfachte Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Ost“ auf den Weg. Der örtliche Reifengroßhandel hat dort an der Kornstraße in den vergangenen Monaten bereits eine etwa 2 500 Quadratmeter große Lagerhalle für 80 000 bis 90 000 Reifen errichtet. Der Bebauungsplan aus dem Jahr 1996 lässt in dem Bereich allerdings nur Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen zu.

Durch die Änderung der textlichen Festsetzungen sollen künftig aus Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und Lagerplätze zulässig sein. „Damit werden zum einen die Belange des benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes weiterhin berücksichtigt, eine ausnahmsweise Wohnnutzung ist hier aus zukünftig nicht möglich, und gleichzeitig kann auf dem Betriebsgelände ein Lagerhaus errichtet werden“, heißt es im Änderungsentwurf, der nun öffentlich ausgelegt werden soll.

Der vorzeitige Bau der Lagerhalle war möglich, weil der Landkreis Diepholz nach verwaltungsinternen Absprachen bereits die Baugenehmigung erteilt hatte. mer