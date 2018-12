Ein Plan zur Rettung der Menschen muss her

Heute Krippenspiel „Sondersitzung des Himmelrates“

+ Gott und seine Erzengel beobachten vom Himmel aus das Geschehen auf der Erde.

Rehden - Von Melanie Russ. „Jan-Frederick, laut, deutlich und langsam bitte“, instruiert Stefanie Bunge, Kirchenvorsteherin und im „Nebenjob“ Regisseurin, bevor der junge Schauspieler die ersten Sätze spricht. Er hat eine besonders schwere Rolle, denn er eröffnet heute um 17 Uhr in der Kirche „Zum guten Hirten“ in Rehden das Krippenspiel „Sondersitzung des Himmelrates“. So wie in Rehden wird es an den drei Feiertagen auch in den meisten anderen Kirchengemeinden Krippenspiele geben.