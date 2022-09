Plädoyer für mehr Kameradschaft in Krisenzeiten

Auf dem Verbandsfest der Kameradschaft Altkreis Diepholz wurden geehrt (v.l.): Friedrich Hodde, Silke Husmann, Heiner Bünte, Wilhelm Buschmann, Wilhelm Wiechering, Heinrich Schmidt, Peter Mallwitz, Klaus Tiedemann, Peter Scheidemann und Henry Wowerat. © Willenborg

Die „Kameradschaft Altkreis Diepholz“ feierte nach dreijähriger Pause wieder ein Verbandsfest. Die Redner sprachen dabei die hohe Bedeutung des innergesellschaftlichen Zusammenhalts an.

Barver – In der heutigen krisengeprägten Zeit sind Zusammenhalt und Wehrhaftigkeit besonders wichtig – das war jedenfalls der Tenor beim Verbandsfest der Kameradschaft Altkreis Diepholz am vergangenen Wochenende in Barver. Die Kameradschaft hat sich als Teil der Niedersächsischen Kameradschaftsvereinigung den Erhalt des Gemeinwohls und des innergesellschaftlichen Zusammenhalts zum Ziel gesetzt. Die Kameradschaft Altkreis Diepholz zählt etwa 600 Mitglieder und hat sich Mitte der 60er-Jahre aus verschiedenen Gemeinschaften zusammengefunden.

Im Rahmen des Verbandsfests ist im Beisein vierer anderer Kameradschaften sowie aller Vereine aus Barver an Gemeinschaft und Frieden erinnert worden. Das von der Kameradschaft Barver ausgerichtete Fest begann am Kriegerdenkmal und wurde im Dorfgemeinschaftshaus fortgesetzt. Der „BBC“ (Barver Bläser Chor) begleitete den Umzug vom Kriegerdenkmal zum Dorfgemeinschaftshaus musikalisch.

„Wie viele andere Vereine ist auch die Kameradschaft Altkreis Diepholz durch die Coronazeit stark beeinflusst worden. Nach drei Jahren konnten wir das Verbandsfest endlich wieder austragen“, betonte der 1. Vorsitzende Peter Mallwitz in seiner Ansprache. Kreisschießwart Henry Wowerat kam anschließend die Aufgabe zu, die Bestplatzierten des „Karl-Heinz-Klare-Pokalschießens“ zu ehren. Bei den Damen lag Barver vor Drentwede, bei den Senioren siegte St. Hülfe/Heede vor Donstorf/Dörpel und Barver. Die Pokale der Tagesbesten gingen an Henning Windeler, Daniela Rieger und in der Senioren-Wertung an Peter Mallwitz.

Auch zum aktuellen politischen Geschehen kamen diverse Redner zu Wort. Peter Mallwitz mahnte: „Durch viele andauernde Krisen und den Krieg in der Ukraine bleiben wenige Gedanken für Kameradschaft, weil jeder verständlicherweise mit sich selbst genug zu tun hat.“

Die politischen Vertreter – der Einladung der Kameradschaft Altkreis Diepholz waren die Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck (SPD) und der Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann (CDU) gefolgt – waren sich einig, dass das vom Bundestag verabschiedete Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr für die bestmögliche Ausstattung der Streitkräfte essenziell sei. Besonders hob Schierenbeck den hohen Stellenwert von Kameradschaft hervor. Für Soldaten sei „Kameradschaft wichtiger als Mut“.

Die Bestplatzierten des Pokalschießens (v.l.): Daniela Rieger, Jürgen Uhlenberg, Wilhelm Wiechering und Andrea Wowerat. © Willenborg

Zu den Gästen gehörte auch Generalleutnant Michael Vetter. Der ehemalige Kommandeur des Fliegerhorstes in Diepholz und aktuelle Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik im Bundesministerium der Verteidigung lebt in Aschen, eine persönliche Verbindung führte ihn ans Rednerpult der Kameradschaft. Auch er betonte: „Es ist sehr wichtig, den Soldaten der Region den Rücken zu stärken.“

Für ihre Verdienste in der Kameradschaft wurde Klaus Tiedemann und Heinrich Schmidt der Kreisverbandsorden des KV Altkreis Diepholz verliehen. Verdienstkreuze erhielten Wilhelm Buschmann (Fähnrichverdienstkreuz in Silber), Heiner Bünte (Ehrenkreuz in Bronze), Friedrich Hodde (Ehrenkreuz in Silber) und Silke Husmann (Ehrenkreuz in Gold). Mit Bratwurst vom Imbissstand und netten Gesprächen klang der Abend beim gemütlichen Beisammensein aus.