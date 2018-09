Parallelen zum Kranich reichen zurück bis in die Kindheit

Brockum - Von Simone Brauns-Bömermann. Mitte August trafen die ersten kleinen Kranichtrupps in der heimischen Region ein. Laut BUND Diepholzer Moorniederung rasteten Mitte September bereits 800 Kraniche im Naturraum. Ein Künstler, der für seine kombinatorischen Wort- und Materialspiele bekannt ist, ist der Architekt, Lehrer und Sachenmacher Hugo Hartwig Cronjaeger aus Brockum. Er ist in hohem Alter davon überzeugt, dass alle Dinge sich im Leben bedingen: Daten, Namen, Ereignisse, Zahlen, Kombinationen.

So kam er nach seiner Emeritierung als Professor an der Fachhochschule Bielefeld, Abteilung Minden, nach Brockum in sein Niedersachsenhaus No. 55 zurück.

„Dort fielen mir wieder meine Parallelen zum Kranich-Vogel ein, die mich bis in die Kindheit verfolgen“, zeigt eine Abhandlung seiner geordneten Gedanken zum „La Grue – der Kranich – Vallauris 1951 – 1953“ von Pablo Picasso von Werner Spies und Hatje Cantz. Er meint damit das Original von Picasso, das er 2014 in der Kunsthalle in Bremen aus nächster Nähe umrundete und bewunderte. Das war vor vier Jahren. „Seit meiner Schulzeit, erste Klasse ,Rats' in Goslar, war mein Rufname ,Kranich'“, erläutert er. In einer Deutschstunde, erinnert er sich, hätten sie das Thema „Woher kommt der Familienname Cronjaeger behandelt?“ Das Ergebnis war, es kann nur der „Kranichjägermeister an fürstlichen Höfen gewesen sein. „Von der Stunde an, hieß ich ,Kranich' eins, meine nachfolgenden Brüder ,Kranich' zwei, drei und vier.“

Zurück ins Jahr 2014, genauer gesagt, nur einen Monat nach dem Besuch in der Bremer Kunsthalle: Andrea von Rekowski quittiert in der Landmaschinenschlosserei Friedrich Pfannenschmidt in Hüde die Verzinkung von diversen Bauteilen. Im Juli.

Der Kranich von Picasso hatte es dem Material-Arrangeur aus Brockum, der fast jedem Fundstück ein neues bedeutendes Leben schenkt, so angetan, dass er die Langbänder, auch Hespen genannt, so montierte, dass die Form des majestätischen Kranichs mit ausgebreiteten Schwingen entstand. „Der Kranich-Hommage von Picasso will ich die meine hinzufügen – zunächst visuell“, seine Intention.

Einige Kraniche der Art aus verzinktem oder verrostetem Stahl stehen im Kunsthaus Cronjaeger. Wenn es nach dem Schöpfer ginge, fände er es sehr schön, wenn sie auch umrundet würden, denn er ist sicher: „Sie sind nicht gesucht, sie sind gefunden.“ Cronjaeger meint damit die Beschreibung des Tuns in der Kunst, dass nicht auf Suchen, sondern auf Finden basiere.

Die echten Kraniche besitzen eine relativ geringe Fluchtdistanz, Cronjaegers Vögel aus Wagenachsen und Langbändern, die einst Türen in den Angeln hielten, haben gar keine und strahlen stoische Ruhe aus. „Ich könnte ja, wenn ich wollte, wegfliegen“, scheinen die aufgespannten Flügel zu sagen. Mit der Zweitnutzung nehmen sie sich von selbst die Last der vergangenen Tage, während derer sie unzählige Male ein Dielentor, eine Stalltür oder Klosettklappe öffneten und trugen. Je länger die Bänder, desto größer und schwerer die Tore, umso schöner also die Vorstellung, dass sie als Recycling-Kunst nun mit hängenden Flügeln einfach nur so im Wind in Brockum stehen dürfen.

Skulpturen, Objekte, Montagen, Strukturen entstanden schon früh. Cronjaeger spinnt alles weiter was er sieht, setzt es in Kontexte. Dabei ist er wenig bescheiden, wenn er sich an die Seite von Le Corbusier sieht: „Ich bin neben Le Corbusier einer der wenigen Architekten, die neben dem Bau ein eigenständiges künstlerisches Oeuvre vorzuweisen haben.“ Die Kraniche sind da nur eine Gattung in der Sammlung des großen Panoptikums seiner Kreaturen aus Altmaterial, Strandgut, antiken Bauteilen, Fundstücken und Dingen für die Halde. Und sie tragen ein- und zweideutige Namen: Bulle Bielebrock, Personal: Wilhelmine + Ottomane, Pegasus aus der Asche, Lemförder Kreuz, Jawlensky plastisch oder Die Großköppe, Dulcinea und Don Quichotte.

In seiner Behausung umgibt sich der Sachenmacher mit diesen stummen Kollegen, den Fabelwesen, Figuren und Architekturen. Ich bin aber sicher, dass sie kommunizieren. Wie „Pierre“, der ein Abschnitt eines alten Eichenbalkens mit Zapfen und Zapfloch vom Amtshof Lemförde ist und sich mit einem Kalksinterstein von einem Acker in der Provence zusammentat. Cronjaegers Zuhause ist das Machen, Machen im Dialog mit Dingen, die Jahre auf dem Buckel haben, frei nach der Weisheit von Johann Andreas Blaha „Edelsteine verlieren nichts an Wert, auch wenn sie im Staube liegen“.