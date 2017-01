Ortsfeuerwehr Rehden freut sich auf das neue Fahrzeug

Rehden - Schon fast überfüllt waren die Räume im Gasthaus Schwierking in Rehden bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Rehden. Sehr erfreut zeigte sich Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt über die hervorragende Teilnahme so vieler Kameraden und Gäste.

In seinem Jahresrückblick machte Mackenstedt keinen Hehl daraus, dass die inzwischen veraltete Alarmierungsart des analogen Funksystems längst überholt sei. Immer wieder komme es zu Fehlalarmierungen und es wäre allerhöchste Zeit, dass die digitale Alarmierung endlich in die Tat umgesetzt werde. Da dieser Prozess allerdings sehr umfangreich sei, werde es sicherlich noch bis Ende des Jahres dauern.

Die größten Anschaffungen im abgelaufenen Jahr waren ein Klingensatz für die Rettungsschere und ein Gasmessgerät. Im Gerätehaus wurden nötige Renovierungsarbeiten in Eigenleistung fertig gestellt. Bereits in wenigen Wochen sei mit der Auslieferung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20 zu rechnen.

Zu 30 Einsätzen wurden die Aktiven in den letzten zwölf Monaten alarmiert, diese gliedern sich wie folgt auf: zwei Einsatzübungen, sieben Brandsicherheitswachen, sieben Mal Brandmeldeanlage, neun Brandeinsätze, zwei nachbarschaftliche Löschhilfen, ein Verkehrsunfall und zwei sonstige technische Hilfeleistungen. Insgesamt wurden etwa 380 Einsatzstunden abgeleistet.

Von einer nach wie vor sehr guten Dienstbeteiligung sprach der Ortsbrandmeister, mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 21 Kameraden könne man mehr als zufrieden sein. Für seine überdurchschnittlich gute Dienstbeteiligung überreichte Mackenstedt Lukas Weise eine kleine Aufmerksamkeit.

Zügig ging es weiter mit der Abwicklung der weiteren Tagesordnungspunkte, vom Bericht des Schriftführers Andreas Evers, über den Einblick in die Kassenlage durch Gerd Mackenstedt sowie Berichte seitens der Jugend und Kinderfeuerwehr durch Bernhard Lanz und Antje Mackenstedt bis hin zum kurzen Statement des Sicherheitsbeauftragten Matthias Herms.

Gemeindebrandmeister Reiner Schmidt ehrte einige Mitglieder für ihre Jahrzehnte lange Treue zur Feuerwehr ehren. Es waren Andreas Evers für 25 Jahre sowie Gerd Langhorst und Herbert Ripking für jeweils 40 Jahre.

Aufgrund ihrer Dienststellung und ihrer absolvierten Lehrgänge beförderte Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt den Feuerwehrmannanwärter Lukas Weise zum Feuerwehrmann, Marten Koldewey und Jan Patrick Witte zu Oberfeuerwehrmännern sowie Marcel Schmidt zum Ersten Hauptfeuerwehrmann.

Bei den Wahlen gab es außer der Neubesetzung der Kassenprüfer keine Veränderungen. Die Kasse prüfen werden Wilhelm Lohaus, Torben Brückner und Vincent Wilk. In ihren Ämtern bestätigt wurden Gruppenführer Jörg Grote, Kassenwartin Claudia Mangels und Schriftwart Andreas Evers.

Weiter mussten einige Posten in der Jugendfeuerwehr durch die aktive Feuerwehr bestätigt werden, dies waren die neue Jugendwartin Johanne Hüllmann und die Betreuer Bernhard Lanz, Sarah Seißenschmidt und Claudia Kreutzer. Bei der Kinderfeuerwehr gab es ebenfalls einige personelle Neu und Umbesetzungen, die bisherige stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin Antje Mackenstedt stellte ihr Amt aufgrund Zeitmangels zur Verfügung, Ihren Posten bekleidet fortan Corinna Buck. Als neue Betreuerin konnte Larissa Glißmann gewonnen werden. Antje Mackenstedt, Bernhard Lanz und Marcel Schmidt erhielten neben einem großen Dank für ihre geleistete Arbeit eine kleine Anerkennung von Claus Mackenstedt.

In ihren Grußworten bescheinigten alle Redner der Feuerwehr eine großartige Arbeit und beglückwünschten alle Gewählten und Ernannten. Verwaltungschef Hartmut Bloch zeigte sich erfreut, dass so viele anfallenden Arbeiten wie selbstverständlich in Eigenleistung erledigt würden. Er stellte einmal mehr klar, dass speziell die Arbeit in der Jugend- und Kinderfeuerwehr sehr aufwendig aber auch sehr wichtig für den Fortbestand der aktiven Feuerwehr sei.

Nach einem kurzen Einblick in das kommende Haushaltsjahr richtete er sich noch einmal schmunzelnd an den Ortsbrandmeister und bemerkte mit einem Zwinkern, dass es üblich sei, beim Erhalt eines neuen Fahrzeuges seine Zusage für mindestens 15 weitere Jahre im Amt zu geben.

Bürgermeister Wilhelm Grelle schloss sich den Worten Blochs an, lobte aber auch sehr deutlich den ausgesprochen guten Zusammenhalt zwischen Alt und Jung in der Feuerwehr. Gemeindebrandmeister Reiner Schmidt bestätigte Hartmut Blochs Aussage im Bezug auf die Kinder und Jugendfeuerwehr. Er informierte weiter über das Einsatzgeschehen auf Gemeinde und Kreisebene, gab personelle Veränderungen bekannt und lobte in hohen Tönen die neue Alarm und Ausrückeordnung. Dieses Konzept habe sich als richtig und wichtig etabliert.

Seitens der Alterskameradschaft berichtete Klaus Mangels von einer sehr aktiven Truppe.

vm