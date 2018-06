Opel landet im Getreidefeld

22-Jähriger verliert Kontrolle über Wagen

Hemsloh - Glück im Unglück hatte der 22-jährige Fahrer eines Opels am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B 239 in Hemsloh. Laut Polizei war der junge Mann in Richtung Diepholz unterwegs, als er in Höhe Kellenberg nach rechts von der Fahrbahn abkam.