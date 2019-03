Olinde-Stiftung leistet wertvolle Hilfe

Rehden - Von Gerhard Scheland. Assistenzhunde können Menschen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung des Alltags sein. Doch ihre Ausbildung ist teuer und für manch einen Betroffenen nicht finanzierbar. Die Olinde-Stiftung leistet in solchen Fällen seit mehr als zehn Jahren Unterstützung. 7 000 Euro seien bereits für die Ausbildung von Assistenzhunden ausgeschüttet worden, die nach ihrem „Examen“ Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern – blinden Kindern etwa oder Mädchen und Jungen, deren Leben schon im zarten Alter durch Diabetes beeinträchtigt sei, berichtet Ralf Nüßmann aus Rehden.

Die Stiftungsgründerin Olinde Nuttelmann aus Barver hatte ihn 2008 ebenso in den Vorstand berufen wie die Rehdener Gerhard Sander und Reiner Schmidt. „Für eine kleine Stiftung sind 7 000 Euro eine Menge Geld“, betont Nüßmann. Er ist als Anlage-Experte dafür verantwortlich, auch in zinsschwachen Jahren eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, „um den Stiftungszweck jährlich erfüllen zu können“.

Obwohl das Vermögen durch das Erbe der Stiftungsgründerin vier Jahre nach der Urkundenunterzeichnung erheblich angewachsen ist, wünschen sich Nüßmann, Schmidt und Sander jederzeit großzügige Zuspender, „damit wir möglichst viele Anfragen nach finanzieller Hilfe erfüllen können“. Als vorteilhaft bei der eher kleinen Stiftung stellt das Vorstandstrio heraus, dass kaum Verwaltungskosten anfielen und die Spenden daher in vollem Umfang dem Stiftungszweck zugutekämen. „Weil wir als gemeinnützige Stiftung anerkannt sind, können wir bei Zustiftungen natürlich Spendenquittungen ausstellen“, so Schmidt.

Erst kürzlich war der Vorstand mit einem überdimensionalen Scheck in Höhe von 2 000 Euro in Lohne unterwegs. Ziel war die Familie Sieve, für die die Hattener Hundetrainerin Michaela Ristau einen halbjährigen Labrador-Rüden zum Assistenzhund ausbildet. Bei der Ausbildung arbeitet die Expertin eng mit dem Verein „Dogs with Jobs“ aus Bremen zusammen. In absehbarer Zeit soll der Vierbeiner die körperbehinderte Maja Sieve in den unterschiedlichsten Alltagssituationen unterstützen.

Zuvor waren bereits 500 Euro in die Spezialausbildung der Hündin „Mila“ von Martina Helmers in Sulingen geflossen. Ziel der Sulingerin ist, mit ihrer Hündin palliativmedizinisch tätig zu werden, schwerkranke und sterbende Menschen zu besuchen und sie mit den besonderen Fähigkeiten von „Mila“ auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Entsprechende Gespräche mit dem Sulinger Palliativzentrum haben bereits stattgefunden.

Weil das Vorstandstrio schon seit Jahren eng mit Michaela Ristau zusammenarbeitet, hat die Stiftung vor ein paar Jahren bereits eine Familie in Delmenhorst, deren Kinder schwer an Typ-1-Diabetes erkrankt sind, unterstützt. Deren Labradorhündin „Lissy“ hatte die Trainerin zuvor zum Diabetes-Hund ausgebildet, der die Eltern inzwischen bei der Betreuung ihrer Kinder entlastet.

Über eine 1 000-Euro-Spende durfte sich auch die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz freuen. Das Geld ist dem Hof Winkelmann an der Nienburger Straße zugutegekommen, auf dem Menschen mit einer geistigen Behinderung wohnen. Es floss in die Ausbildungen der Labrador-Retrieverhündin „Frieda“ zum Therapiehund. Ihre Besitzerin Nadine Gärtner, die in der Wohneinrichtung beschäftigt ist, hat parallel eine Ausbildung zur Therapiehundeführerin absolviert.

„Die 7 000 Euro sind gut angelegtes Geld“, betont Ralf Nüßmann. „Bei allen Spendenübergaben waren wir gern gesehene Gäste“, erinnert er sich. „Nur in einem Fall haben wir trotz mehrfacher Nachfrage vergeblich versucht, im Bereich Pflege und Aufzucht von Hunden sowie Spezialausbildungen von Vierbeinern für kranke Menschen mit einer Spende zur Finanzierung beizutragen.“