Treffen, Kieken, Ackern und Snacken beim ersten Oldtimertreffen in Dickel

Von: Simone Brauns-Bömermann

Rausgeputzt: Sowohl Tina und Frank aus Diepholz als auch der Opel Olympia P1 überzeugten durch farbenfrohe Optik. © Privat

Erstes Oldtimertreffen in Dickel: Die Organisatoren sind von der Resonanz begeistert. Insgesamt 200 Fahrzeuge werden zur Schau gestellt. Sommerliche Temperaturen und gute Stimmung runden den Tag ab.

Dickel – Die einen kommen mit dem Fiat 500 in Gummiboot-Knallrot und Klängen von Adriano Celentano, die anderen hören nix, weil der Schwungriemen des Lanz Bulldog bollert. Alle Vertreter mit Liebe zu alten Vehikeln waren am Sonntag in Dickel zum ersten Oldtimertreffen willkommen. Das Strahlen von Manuel Wünning, einer der insgesamt neun Organisatoren des neuen Formates, war sogar hinter der Sonnenbrille und der Krempe seines Strohhutes zu erahnen. „Wow, wir sind begeistert, wie unsere Idee angenommen wird“, strahlte er schon gegen Mittag.

Aber nicht nur Motorengeräusche und Juhu-Gejuchzte bestimmten die Szene der frisch gemähten Wiese am Ortseingang von Dickel: Die Farben von buntem Lack, Sonnenschirmen und Benzin- und Dieselgeruch malten ein Bild von begeisterten Oldtimerfans. Die neun Oldtimer-Freunde Mario Skotarczak, Ricky Junghans, Holger Schilling, Thorsten Schilling, Manuel Münning, Jan Wiechers, Timo Thorns, Jörn Marcordes und Carsten Heinsel hatten so ordentlich die Werbetrommel gerührt, dass die Besucher bis aus Hannover kamen. Zwei befreundete Ehepaare luden ihre „Erdbeerkörbchen“ (Golf Cabriolet I) voll und fuhren nach Dickel. Im Gepäck: eine große Schale mit frischen Erdbeeren.

Oldtimer so weit das Auge reicht: Zahlreiche Teilnehmer stellten ihre Schätze in Dickel zur Schau. © Brauns-Bömermann

Familie Kuhlmann aus Kellenberg schraubt in Wagenfeld seit Jahren an ihren BMWs. Mit dreien kamen sie nach Dickel: das Klassikermodell 2002 Coupé und jeweils ein Modell der Dreier und Fünferserie. Familie Peukert aus Barnstorf kam in Dickel an und fand: „Hey, das Gras ist so verdorrt, als wären wir bis nach Süditalien gefahren“. Vater, Mutter und Sohn hatten sich in den Fiat 500 „gequetscht“ und zu Adriano Celentano loschauffiert. „Den Fiat habe ich meiner Frau geschenkt. In Einzelteilen“, erzählte der Ehemann. Er baute ihn für sie aber auch zusammen.

Opel Olympia P1 aus dem Jahr 1960

Für Feeling zwischen 1960er Wirtschaftswunder und 1970er Flower-Power sorgen Tina und Frank aus Diepholz mit ihrem Opel Olympia P1 aus dem Jahr 1960. Tina, herrlich im Stil von Amy Winehouse farbenfroh gekleidet, fährt sogar mit dem Opel und Surfbrett auf dem Dach in Diepholz zum Einkaufen, erzählt sie. „Bald fahren wir nach Romo in Dänemark an den Strand zum Romo Motor Festival“, blickten die beiden freudig voraus. Der Opel ist im sommerlichen „Coralle“ mit beige abgesetzt – ganz im Stil der Zeit und original lackiert.

Das Wasser fehlte in Dickel, aber das Amphibienfahrzeug VW Typ 166 aus dem Jahr 1943 mit Lenzpumpe an Bord und Stechpaddel sowie Spaten versehen, habe laut Besitzer aus Dickel schon mehr als 1000 Kilometer auf dem Wasser zugebracht. „Im Sommer fahre ich mit dem Fahrzeug an die Mosel zum Europatreffen der amphibischen Fahrzeuge.“ Für sein Wohnmobil „Airstream“ in silbrig lackiert, hatte er schon ein Filmangebot. Heiner Lauterbach und Veronica Ferres sollten in dem Wohnmobil, das extra für Deutschland produziert wurde, drehen. Er lehnte ab. Der Weg über die Alpen im Winter und die Bezahlung stimmten nicht.

Wettpflügen und mehr

Auch die Traktorfreunde kamen auf ihre Kosten: Marken von Kramer, Lanz, Deutz, Hanomag, Schlüter gaben sich ein Stell-Dich-Ein. Ein echter Hingucker war der Mähdrescher „Columbus“ in Silber. Unimogs, Unikate und Uriges aus der Arbeitstier-Szene belohnten die Besucher. Dass die Traktoren richtig „Bock“ hatten zu arbeiten, zeigten ihre Besitzer auf dem Feld neben der Ausstellungswiese: Hier pflügten, krümelten und eckten die Motoren um die Wette.

„In Action“: Die alten Traktoren konnte man nicht nur anschauen, sondern auch auf dem Feld bestaunen. © Privat

„Ich glaube, nächstes Mal müssen wir die Fläche vergrößern“, sagte Münning. Insgesamt zogen die Veranstalter mit über 200 gezählten Fahrzeugen eine rundum positive Bilanz. Das heiße Wetter ließ Schlangen am Eis- und Getränkestand entstehen, die Stimmung war ausgelassen

Fachgespräche über die alten Maschinen entwickelten sich zwischen Ausstellern und den vielen Besuchern. © Privat