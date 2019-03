Mit Oldtimern um die Wette gepflügt

Barver Frühschoppen Club freut sich über rekordverdächtige Teilnehmerzahl

+ Die ausgezeichneten Teilnehmer des Oldtimerpflügens in Barver (v.l.): Philipp Spilker, Wolfgang Sieverding, Dennis Freitag, Udo Windhorst, Mathis Kropp, Jörn Kropp, Arne Könker, Wolfgang Welsch, Holger Schilling, Heinrich Behrens und Franz-Josef Thiede. Fotos: Marilena Friebe

Barver – Endlich hat es das Wetter einmal gut gemeint mit dem Barver Frühschoppen Club. Nicht zu kalt und im Wesentlichen trocken war es, als am Samstagvormittag zahlreiche betagte Traktoren zum Oldtimerpflügen am Sportplatz eintrafen. Mit 43 Teilnehmern, die sich in den Kategorien Einachser, Schlepper Erwachsene und Schlepper Jugend maßen, verbuchten die Macher des Wettpflügens fast einen Teilnehmerrekord. Auch die Besucherzahl konnte sich sehen lassen. Die Organisatoren schätzten sie auf über den Tag verteilt mehr als 600.