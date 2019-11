Nowega in Rehden „zerlegt“ die Luft

Fernleitungsnetzbetreiber gewinnt mit neuer Anlage Stickstoff zur Gasumwandlung

+ Kai Tenzer und Projektleiter Frank Bokholt (links) erläutern die Aufgabe der Luftzerlegungsanlage, die derzeit auf dem Nowega-Gelände im Rehdener Gewerbegebiet „Am Gasspeicher“ entsteht. Foto: Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Ein großes Loch klafft im Boden, daneben ein großer Kran, jede Menge Baumaterial liegt für die Verarbeitung bereit. Es herrscht rege Betriebsamkeit auf dem dem Gelände des Fernleitungsnetzbetreibers Nowega im Gewerbegebiet „Am Gasspeicher“ in Rehden. Denn an der Ecke Waldstraße / Am Gasspeicher entsteht derzeit eine kryogene Luftzerlegungsanlage. Ihre Aufgabe: Stickstoff aus der Luft filtern und für die Umwandlung von H-Gas in L-Gas in der benachbarten Konvertierungsanlage bereitstellen.