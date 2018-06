Norovirus legt Oberschule Rehden lahm

Zahlreiche Schüler und Lehrer der Oberschule Rehden Schule am Geestmoor sind am Norovirus erkrankt. Die Schule bleibt diese Woche geschlossen. - Foto: Benker

Rehden - Die Oberschule Rehden Schule am Geestmoor ist für diese Woche geschlossen. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Lehrer sind am Norovirus erkrankt.

„Das Telefon stand heute am Mittwochmorgen kaum noch still. Viele Schüler und Kollegen haben sich krank gemeldet“, schilderte Schulleiter Rainer Fritzsche gegenüber unserer Zeitung. Nach Rücksprache mit seiner Vorgesetztenstelle in Syke habe er sich veranlasst gesehen, die Schule komplett zu schließen. Die für Donnerstag geplante Entlassfeier fällt aus. „Dazu haben wir 150 bis 180 Besucher erwartet. Das Risiko konnten wir nicht eingehen“, so Fritzsche.

Laut Schulleiter war in der vergangenen Woche der achte Jahrgang der Schule auf Klassenfahrt in Goslar. In der Klasse einer anderen Schule, die ebenfalls dort untergebracht gewesen sei, seien Krankheitsfälle aufgetreten. Ein Arzt sei konsultiert worden, mehrere dieser betroffenen Schüler seien mit Magen- und Darmerkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Rehdener Schüler seien am Freitag wieder zu Hause eingetroffen. Über das Wochenende seien etwa 80 Prozent dieser Mädchen und Jungen erkrankt sowie zwei Kolleginnen. Am Montag habe er alle Schüler wieder nach Hause geschickt und das Gesundheitsamt eingeschaltet, da auch klassenübergreifend Krankheitsfälle aufgetreten seien. „Die Mitarbeiterin des Amtes hat vorbildlich gearbeitet“, lobte Fritzsche. Es seien Stuhlproben genommen worden.

Derzeit werde die Schule auf Veranlassung des Landkreises komplett desinfiziert. Laufe alles glatt, werde der Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen. Die Entlassfeier soll am Dienstag in kleinerem Rahmen nachgeholt werden. hwb

Infos zum Norovirus

Noroviren verursachen meistens Magen-Darm-Erkrankungen. Die Viren sind hoch ansteckend und werden oft durch Schmierinfektionen von Mensch zu Mensch übertragen. Zudem können die Viren auch über Lebensmittel oder von verunreinigten Gegenständen (zum Beispiel Türgriffe) übertragen werden.

Die Erkrankung beginnt meistens ganz plötzlich mit Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Dazu kommt häufig ein starkes Krankheitsgefühl mit Bauch- und Muskelschmerzen, gelegentlich mit leichtem Fieber und Kopfschmerzen.