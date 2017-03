Noch Plätze für „Camp on tour“

Rehden - Wie bereits berichtet, gastiert die Fußballschule des SV Werder Bremen mit seinem „Camp on tour“ vom 16. bis 18. Juni in den Rehdener Waldsportstätten. Nun hatten die Bremer Verantwortlichen sämtliche 21 Vereine, die 2017 als Gastgeber fungieren werden, zu einem so genannten „Meet and greet“ ins Weserstadion eingeladen. Vom Rehdener Organisationsteam nahmen der Vorsitzende des Juniorenfördervereins Rehden-Wetschen-Diepholz (JFV RWD), Patrick Kürble, sowie der Jugendleiter des BSV Rehden, Sven Funke, an der Veranstaltung teil.

Der Leiter der Fußballschule, Werder-Legende Dieter Eilts, empfing die Gäste im Pressekonferenzsaal des Weserstadions und informierte sie dort über den geplanten Ablauf der Camps. Eilts und seine Mitarbeiter gaben bereitwillig Auskunft und beantworteten detailliert noch offene Fragen. Im Anschluss an das gemeinsame Essen wurden die Vereinsvertreter durch die Arena geführt und erfuhren dabei viel Wissenswertes über den SV Werder und das Innenleben des Stadions.

Durch den 2:1-Sieg der Bremer am Vorabend in Wolfsburg war die Stimmung der Gastgeber ohnehin gut, auch das 0:8 des HSV bei den Bayern, das man in geselliger Runde zusammen vor dem Bildschirm verfolgte, sorgte bei den meisten Gästen nicht unbedingt für lange Gesichter. „Alles in allem ein sehr gelungener, weil informativer und spannender Besuch“, so die Meinung von Patrick Kürble.

Der JFV RWD und der BSV Rehden weisen daraufhin, dass derzeit rund 60 Anmeldungen für das Camp vorliegen, das bedeutet, es gibt noch zwanzig freie Plätze. Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und 13 Jahren haben also noch die Möglichkeit sich anzumelden, um dann am letzten Wochenende vor Beginn der Sommerferien unter Anleitung von Dieter Eilts und seinem Team verschiedene Spiel- und Trainingsformen kennen zu lernen. Mitmachen kann jeder in diesem Alter, egal ob Anfänger oder bereits langjährig Aktiver. Der Spaß, so versprechen die Bremer, werde nicht zu kurz kommen.

Alle weiteren Infos über die Werder–Fußballschule in Rehden gibt es im Internet auf den Websites des SV Werder, des JFV RWD oder des BSV Rehden. Dort können sich Kurzentschlossene auch nach wie vor zur Anmeldung registrieren lassen. „Trainieren mit Profis und wie die Profis“, laut Sven Funke und Patrick Kürble warten „drei tolle Tage“ auf alle Beteiligten.