Noch mal drei Jahre für Kortenbruck und Lohaus

Landwirtschaftlicher Verein Diepholz zieht Bilanz

+ © Benker Der Vorstand des Landwirtschaftlichen Vereins Diepholz (v.l.): Geschäftsführer Stefan Wöbse, Vorsitzender Wolfgang Johanning, Wilhelm Lohaus, Ulrich Kortenbruck und Theo Runge. © Benker

Rehden - Ulrich Kortenbruck aus Brockum und Wilhelm Lohaus aus Wagenfeld gehören für weitere drei Jahre dem Vorstand des Landwirtschaftlichen Vereins Diepholz an. Beide wurden am Mittwoch in der Jahreshauptversammlung des Vereins in den Ratsstuben in Rehden in ihren Ämtern bestätigt.