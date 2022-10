95-Prozent-Ziel wird nicht erreicht: Gasspeicher in Rehden hat nicht genug Gas

Von: Johannes Nuß

Der Gasspeicher in Rehden wird wohl zum 1. November nicht mit bis zu 95 Prozent mit Gas befüllt sein. Kommt es im Winter zu einer Gasmangellage?

Rehden – Der Gasspeicherverband geht davon aus, dass am 1. November 2022 nur noch ein einziger Erdgasspeicher in Deutschland, nämlich der in Rehden (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen zu weniger als 95 Prozent gefüllt sein wird. Alle anderen könnten zum Stichtag über dem im Energiewirtschaftsgesetz vorgeschriebenen Füllstand liegen, sagte der Geschäftsführer des Speicherverbandes Initiative Energien Speichern (Ines), Sebastian Bleschke, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

95-Prozent-Ziel: Gasspeicher in Rehden der einzige deutsche Speicher, der es verfehlt

Der größte europäische Speicher in Rehden wird laut Bleschke die 95 Prozent zum Stichtag aus technischen Gründen voraussichtlich nicht erreichen können. Er war zuletzt zu 89,73 Prozent gefüllt. Der Gesamtfüllstand in Deutschland lag zuletzt nach Angaben der europäischen Speicherbetreiber bei 97,77 Prozent. Doch trotz der guten Speicherstände in den Gasständen, ist derzeit völlig unklar, wie viel Gas Deutschland im Winter zur Verfügung stehen wird und ob Deutschland von einer Gasmangellage betroffen sein wird aufgrund des Ukraine-Kriegs.

Europas größter Gasspeicher in Rehden im Landkreis Diepholz wird wohl das vorgeschriebene Ziel, bis zum 1. November mit 95 Prozent befüllt zu sein, verpassen. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vor einem Monat war der Verband noch davon ausgegangen, dass die Gasspeicher in Rehden und im bayerischen Oberpframmern-Wolfersberg das Speicherziel nicht schaffen. „Der Gasspeicher Wolfersberg kann nun doch das Füllstandsziel von 95 Prozent erreichen“, sagte Bleschke am Donnerstag. Der Speicherbetreiber habe erhebliche Anstrengungen unternommen, um erhöhte Einspeicherungen technisch zu ermöglichen.

Nicht gut genug gefüllt: Wann erreicht Gasspeicher in Rehden das 95-Prozent-Ziel?

Auch aktuelle Bedingungen hätten einen Beitrag geleistet. So habe bei gleichem Volumen mehr Energie gespeichert werden können. Ein Grund dafür sei, dass der Brennwert des gespeicherten Erdgases etwa durch verstärkte LNG-Lieferungen nach Europa erhöht sei. Wann der Gasspeicher in Rehden das Ziel, mit 95 Prozent mit Gas befüllt zu sein, schafft, teilte Bleschke nicht mit. (mit Material der dpa)