Neues Technikum für die Schule am Geestmoor

Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung unterstützt Rehdener Bildungseinrichtung

+ Über die von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung unterstützte Einrichtung eines Technikums in der Schule am Geestmoor in Rehden freuen sich (von links) Michael Fangmann (Lehrer für Wirtschaft und Technik), die Schüler Phillip Vahl und Johanna Grewe, Dr. Thomas Schulze (Vorstandsvorsitzender der Stiftung), Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch, Schüler Aaron Oehlmann, Schulrektor Rainer Fritzsche und Landrat Cord Bockhop. Foto: Daniel Meyer

Rehden/Diepholz – Die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung hat die Einrichtung eines Technikums in der Schule am Geestmoor in Rehden unterstützt. Darauf weist nun ein großes Schild am Eingang des Technikraums hin. Sie habe unter anderem die Anschaffung von drei verschiedenen Bausätzen von Fischertechnik und Lego Mindstorms jeweils im Klassensatz ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung..