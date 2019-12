Neues Baugebiet liegt vorerst auf Eis

Gemeinde Rehden prüft Alternativen zum Standort „Wetscher Torfweg“

+ Ein neues Baugebiet statt Naturlandschaft am Wetscher Torfweg? Die optimale Lösung ist das auch für die Befürworter des Vorhabens nicht. Möglicherweise tut sich nun eine Alternative auf. Konkrete Gespräche stehen noch an. Foto: Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Überraschende Wendung bei der geplanten Ausweisung eines neuen Wohnbaugebiets in der Gemeinde Rehden: Der Bau-, Wege-, Gewässer- und Umweltausschuss befürwortete in der vergangenen Woche die Schaffung von 40 neuen Baugrundstücken am Wetscher Torfweg. Der Rat folgte der Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am Mittwochabend allerdings nicht. Auf Antrag von Bürgermeister Wilhelm Grelle wurde der Punkt einstimmig von der Tagesordnung abgesetzt, weil sich zwischenzeitlich eine mögliche Alternative aufgetan hat.