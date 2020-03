Neue Räume und neue WC-Anlagen

Rehden - Von Melanie Russ. An der Grundschule Rehden wird sich in diesem Sommer einiges tun. Die Verwaltung hat gleich zwei größere Baumaßnahmen geplant, um die Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrer zu verbessern. Zum einen wird der Altbau, in dem bislang ein Teil der Verwaltungsmitarbeiter untergebracht war, für die Nutzung durch die Grundschule umgebaut, zum anderen soll die dringend erforderliche Sanierung der WC-Anlagen angegangen werden.

Für Sanierung und Umbau des Altbaus hat die Samtgemeinde 86 000 Euro eingeplant. Bei den Maßnahmen handelt es sich laut Ralf Lammers, Leiter Zentrale Dienste, im Wesentlichen um Maler- und Bodenarbeiten. Aus zwei Räumen wird durch Entfernung einer Wand ein größeres Musikzimmer geschaffen. Die Büroräume bleiben bestehen. In dem Gebäudetrakt wird neben dem Musikzimmer Raum geschaffen für stille Arbeitsplätze, einen zusätzlichen Klassenraum und eine Bücherei. Alle Arbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien fertig sein.

Definitiv umgesetzt wird auch die immer wieder angemahnte Sanierung der WC-Anlagen. Deren Zustand sei schlecht, schon seit Jahren gebe es eine Geruchsbelästigung, erläuterte Lammers. Weil die Situation aus Sicht der Verwaltung nicht mehr tragbar ist, soll – voraussichtlich auch in den Sommerferien – Abhilfe geschaffen werden. 69 000 Euro sind dafür in den Haushaltsplan eingestellt. Allerdings sieht sich die Samtgemeinde hier nicht in der alleinigen Verantwortung, denn für die laufende Unterhaltung des gesamten Schulkomplexes ist laut Lammers der Landkreis Diepholz zuständig. An der nun anstehenden Kernsanierung wolle sich der Landkreis bislang nicht beteiligen, berichtete der Fachdienstleiter. Lammers argumentierte, dass die Sanierung im geplanten Umfang nur nötig ist, weil die Unterhaltung in den vergangenen unzureichend war. Daher stellte er weitere Verhandlungen mit der Kreisverwaltung bezüglich der Kosten in Aussicht.

Auch an der Außenstelle in Wetschen wird sich in diesem Jahr etwas tun. Dort soll die Zaunanlage zum Friedhof erneuert werden. Das war schon länger geplant, aber „jetzt wird es Zeit“, sagte Lammers. 10 000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Weitere 14 000 Euro sind für die Ausstattung der beiden Grundschulstandorte und die Schulbücherei eingeplant.

Ebenfalls länger im Gespräch, aber noch ein weiteres Jahr in der Warteschleife, ist die Modernisierung der Pausenhalle inklusive Installation eines Windfangs an der Grundschule Rehden. Auch die Akustik soll verbessert werden. Ziel ist, dass die derzeit etwas zugige Halle künftig besser für Veranstaltung und Aktionen genutzt werden kann. Im Haushaltsjahr 2021 sind dafür 67 000 Euro angesetzt.

Zwar muss der Samtgemeinderat dem Haushaltsplanentwurf noch zustimmen, das ist laut Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch aber Formsache, da das Zahlenwerk in Absprache mit den Fraktionen erstellt worden sei.

Eine weitere Veränderung an der Grundschule ist personeller Natur. Leiterin Annhild Pilgrim wird zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand wechseln. Wie sie in der Ausschusssitzung mitteilte, ist ihre Stelle bereits ausgeschrieben. Bloch nutzte die Gelegenheit, Pilgrim für ihre exzellente Arbeit zu danken. Sie habe immer darauf hingearbeitet, dass sich die Grundschule weiterentwickele.

2020 wird die Samtgemeinde Rehden voraussichtlich für die Grundschule Rehden 173 100 Euro aufwenden, für die Außenstelle Wetschen 78 700 Euro und für die Oberschule 29 900 Euro.

Weiterer wesentlicher Posten ist die ergänzende Betreuung mit 47 500 Euro. Die Gesamtkosten für den Schulbereich liegen bei gut 325 000 Euro.