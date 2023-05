Neue Kita-Gruppe in Wetschen geplant

+ © Russ Im Gemeindehaus in Wetschen soll eine Kita-Gruppe einziehen. Alle Beteiligten schauten sich den Gruppenraum bei einem Ortstermin an. © Russ

In der Gemeinde Wetschen soll eine neue Kita-Gruppe im Gemeindehaus entstehen. Die Johannes-Kirchengemeinde schafft Raum für 17 Kinder. Der Start für den 1. September vorgesehen.

Wetschen – „Wir haben Kinder ohne Ende!“ Und das freut Magnus Kiene, stellt ihn als Bürgermeister der Samtgemeinde Rehden aber auch vor Probleme. Denn die kleinen Kinder wollen betreut werden, und dafür stehen nicht genug Plätze zur Verfügung. Aktuell seien etwa zwölf Kinder auf der Warteliste. „Wir sind relativ gut aufgestellt bei der Kinderbetreuung, aber eben nur relativ“, sagte Kiene während eines Ortstermins im Gemeindehaus Wetschen. Denn dort findet sich die Lösung für den momentanen Engpass.

Ein Büro im ehemaligen Pfarrhaus soll übergangsweise in einen Kita-Gruppenraum verwandelt werden, in dem 17 Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter betreut werden können. „Wir gehen davon aus, dass wir am 1. September starten können“, gab sich Helmut Meyer, betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbands Grafschaft Diepholz, zuversichtlich. Der Verband wird die Trägerschaft übernehmen.

Damit der Termin gehalten werden kann, braucht es allerdings noch einige Vorarbeit. Das Landesjugendamt hat laut Kiene zwar seine Zustimmung signalisiert. Es genehmige den Betrieb aber erst, wenn alle Voraussetzungen erfüllt seien, erläuterte Meyer. Dazu gehört zum einen die Beschaffung der Möbel, die momentan relativ lange Lieferzeiten haben. Außerdem müssen die Sanitäranlagen an die kleinen Nutzer angepasst und das Außengelände mit Spielmöglichkeiten hergerichtet werden. „Wir brauchen auch noch Personal“, ergänzte Helmut Meyer. Mit einer potenziellen Leitung sei man im Gespräch, zwei weitere Mitarbeitende würden noch gesucht.

In der Kita-Gruppe ist eine Betreuung von 8 bis 13 Uhr vorgesehen mit einer Frühbetreuung von 7.30 bis 8 Uhr. Die genauen Betreuungszeiten seien von den Anmeldezahlen abhängig, so Meyer. „Die Planung ist, dass wir auch ein Mittagessen anbieten.“ Auch das hänge aber vom Bedarf ab. Die Kosten würden sich auf 33 Euro pro Monat belaufen, da die Samtgemeinde hier wie in allen Kitas einen Zuschuss geben würde. Weitere Infos und Anmeldeunterlagen sollen ab Ende dieser Woche auf der Internetseite www.kitaverband-diepholz.de zur Verfügung stehen.

Magnus Kiene sprach dem Vorstand der Johannes-Kirchengemeinde einen herzlichen Dank dafür aus, dass er das Vorhaben unterstützt. Die Akteure um Erna Szubin hatten anfangs ein paar Bedenken wegen der praktischen Umsetzung, die aber schnell aus dem Weg geräumt wurden. „Wir freuen uns auf die Kinder“, betonte Szubin. „Vielen Dank, dass ihr bereit seit, die Räume zur Verfügung zu stellen“, sagte auch Wetschens Bürgermeister Andre Rempe. „Das ist die beste Alternative, die wir in der Gemeinde haben können.“

Die Kita-Gruppe soll bestehen, bis die am neuen Baugebiet geplante Kindertagesstätte fertig ist. Die alten Gebäude auf dem Grundstück sollen in Kürze abgerissen werden. Die Eröffnung der Kita war eigentlich für 2024 geplant, aber man kann schon jetzt sagen: Das wird nichts. „Aber 2025 auf jeden Fall!“, ist sich Magnus Kiene sicher.