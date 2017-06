Neue Kinderkrippe offiziell eingeweiht

Kinder schon im April eingezogen

+ © Jendrusch Die neue Krippe in Rehden wird gut angenommen. Darüber freuen sich Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch (2.v.l.), Wilhelm Bäker (l.) und Hannelore Menkens (3.v.l.) vom DRK-Kreisverband, Architekt Bernd Lange (4.v.r.) sowie Kita-Leiterin Marika Bunke (r.) und ihr Team. © Jendrusch

Rehden - Der Kinderkrippenneubau an der Niedersachsenstraße in Rehden ist am Samstagvormittag im Rahmen eines kleinen Festaktes nun auch offiziell eingeweiht worden. In Betrieb ist das Gebäude schon längst – bereits zum 1. April waren die ersten Kinder eingezogen.