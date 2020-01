Neuausrichtung der „WiR“ in vier Punkten

Rehden - Von Jannick Ripking. Die Werbegemeinschaft in Rehden, die „WiR“, richtet sich seit 2019 neu aus. „Weg vom reinen Markt“, hebt Vorsitzender Thomas Halfbrodt hervor. „WiR“ will künftig verstärkt als Verknüpfer und Vernetzer agieren. Im Besonderen für die Rehdener Schulen und Gewerbetreibenden.

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt sei der Schritt, das Augenmerk auf das Thema Ausbildung zu lenken, „eine logische Folge“. In den vergangenen Jahren sei der Kern der „WiR“ die drei Märkte in Rehden (Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt) gewesen. Das ändere sich jetzt und deswegen gehe es nun fast immer um junge Menschen, wenn die Werbegemeinschaft im Austausch mit der Samtgemeinde Rehden ist. „Die Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde ist exzellent“, berichtet Halfbrodt: „Wir sind im regen Austausch.“

Die „WiR“ unterteilt ihre Neuausrichtung in vier Punkte: „Wir vertreten unsere Mitglieder, die Gewerbetreibenden. Wir verbinden Firmen, Verwaltung und Schulen. Wir unterstützen die heimische Wirtschaft, heimische Schulen und Märkte. Wir bieten Vernetzung, Vorträge und themenbezogene Förderung.“

Diese Punkte gelte es nun mit Leben zu füllen, so Halfbrodt. Deswegen seien erste Treffen mit Rehdener Schulen im Frühjahr 2020 geplant, um die bereits gute Kooperation mit den Schulen zu intensivieren. „Wir wollen eine Verknüpfung herstellen“, erklärt Marc Strathmann, dritter Vorsitzender und Kassenwart der „WiR“.

Mit diesem neuen Schwerpunkt möchte der Vorstand der Werbegemeinschaft etwas mit Substanz und Nachhaltigkeit schaffen. „Wir möchten keinen reinen Rummel“, kommentiert Halfbrodt im Bezug auf den wegfallenden Frühjahrsmarkt. Er betont aber auch, dass der Markt nicht pauschal für immer aus den Plänen der „WiR“ gestrichen wird.

Um die Punkte der Neuausrichtung mit Leben füllen zu können, sei die aktive Mitarbeit der Mitglieder der Werbegemeinschaft unerlässlich. „Wir sind darauf angewiesen, dass wir Unterstützung bekommen“, sagt Marc Strathmann. Input und konstruktives Feedback seien enorm wichtig. Aus dem Grund liege Fokus der Arbeit des Vorstandes der „WiR“ momentan auf dem Sammeln von Informationen. Dabei sollen sowohl die Bedürfnisse der gewerbetreibenden Mitglieder als auch die der Schulen und der Verwaltung Berücksichtigung finden.

Momentan seien die meisten Mitglieder eher passiv und halten sich zurück, bedauert Strathmann. Das solle sich aber durch die Neuausrichtung ändern. Thomas Halfbrodt appelliert: „Was im Vorstand besprochen wird, muss auch umgesetzt werden. Das können wir nicht zu fünft.“

Seit der letzten Jahreshauptversammlung ist die Zahl der Vorstandsmitglieder von acht auf fünf gesunken. „Es hat sich einfach keiner finden lassen“, erinnert sich Halfbrodt, „aber das zieht sich ja überall wie ein roter Faden durch das Vereinsleben. Wenn es um Ämter und Funktionen geht, wird es immer knapp.“ Er selbst werde nach seiner Amtsperiode nicht mehr als erster Vorsitzender zur Verfügung stehen, sodass strukturelle Änderungen in der Werbegemeinschaft nicht zu umgehen seien.

„Wir brauchen definitiv Leute, die neu in den Vorstand einsteigen“, meint Strathmann. Das wäre im Übrigen jederzeit möglich: „Beisitzer können sofort und ohne Wahlen in den Vorstand einsteigen.“ Die „WiR“ verfüge über ein gutes Grundgerüst. „Wer in den Vorstand einsteigen möchte, der trifft hier auf keine Baustellen“, erklärt Thomas Halfbrodt. „Als Beisitzer einzusteigen, ist eine einfache Form eingeführt zu werden“, führt er weiter aus. „Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch die jüngere Generation in Zukunft aktiv wird.“

Am Ende der Amtsperiode von Thomas Halfbrodt müsse bei den kommenden Wahlen im Jahr 2021 ein veränderter Vorstand stehen, sagt Marc Strathmann, der auch darüber hinaus im Vorstand aktiv bleiben will. Beide sind sich einig: „Wir gehen davon aus, dass das klappt.“