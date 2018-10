Natur besser kennenlernen

Hemsloh - Der Hegering Hemsloh hat eine neue Jugendgruppe gegründet. „Wir haben die vergangene Zeit intensiv genutzt, um die Rahmenbedingungen für unsere Gruppe festzulegen und um unsere ersten Aktivitäten zu planen“, erklärt Hegeringleiter Dr. Andreas Schlüsche. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen die spannenden Zusammenhänge in der Natur näherbringen“

In der neuen Gruppe lernen die Kinder und Jugendlichen, was sich in der Natur alles entdecken lässt und wie sie diese schützen können. Die Treffen finden mindestens einmal im Monat an unterschiedlichen Orten statt. Die Teilnehmer lernen die heimischen Pflanzen und Tiere kennen, bauen Nistkästen und Insektenhotels, richten Hecken, Trockenmauern und Wildäcker ein. Der Spaßfaktor soll dabei nicht zu kurz kommen. Auch das Gemeinschaftserlebnis steht im Vordergrund und die Kinder und Jugendlichen lernen von und miteinander. Die eigenen Ideen und spontane Einfälle jedes Einzelnen sind gefragt.

Die Leitung der Gruppe übernimmt Jens Weihrich, der von Sabrina Stenzel, Dr. Anne Kristin Schlüsche und Dr. Andreas Schlüsche unterstützt wird.

Mitmachen können naturinteressierte Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Hegeringes bereit.

Die Jugendgruppe hat sich den Gruppennamen „Die Jagdfüchse“ gegeben, da die Kinder und Jugendliche in Zukunft mit viel Geschick handeln möchten , wie sie die Flora und Fauna durch Naturschutzmaßnahmen unterstützen können.

Bei schönstem Wetter trafen sich die Jagdfüchse zum ersten Treffen beim Anwesen der Familie Schlüsche in Hemsloh/Rodemühlen. „Sammeln der Jäger“ und „Begrüßung“ erklangen aus Jagdhörnern und machten bei den Teilnehmern auf sich aufmerksam. Jens Weihrich, Leiter der Jugendgruppe, begrüßte die Teilnehmer. Eine spielerische Vorstellungsrunde diente dem gegenseitigen „Beschnuppern“, bevor das erste gemeinsame Abenteuer beginnen konnte.

In Kleingruppen starteten die Waldspiele mit einer Waldrallye, bei der die „Jagdfüchse“ ihr Wissen zum Wald, aber auch ihre Geschicklichkeit testen sollten. An mehreren Stationen mussten natürlich Bäume bestimmt und Waldtiere erkannt werden, aber auch speziellere Fragen sollten das Vorwissen der Kinder und Jugendliche aktivieren und auf der Tier und Pflanzenwelt aufmerksam machen.

Natürlich gab es auch besonders „schlaue“ Jagdfüchse, diese mit einem Bruchzeichen ausgezeichnet wurden.

Der Tag fand seinen Ausklang bei einem geselligen Beisammensein und von den „Jagdfüchsen“ selbst angerichteten Lagerfeuer und Stock-Bratwurst.

„Die Beteiligung mit 18 Kindern und Jugendlichen bei unseren ersten Treffen ist großartig und deutet auf ein sehr großes Interesse der Kinder und Jugendlichen gegenüber der Natur hin, diese mit viel Spaß, Abenteuer und schützenden Maßnahmen zu begegnen. Auch die eingehende Kameradschaft spricht für unsere Gruppe“, berichtet Weihrich. „Die künftigen Treffen versprechen spannende und vielfältige Aktionen, die im Vorfeld von den Jägern geplant und anschließend gemeinsam umgesetzt werden. Die Bereitschaft der Jäger , sich ehrenamtlich zu engagieren, ist bei uns im Hegering sehr groß, freut sich Weihrich.“ Es können sich jederzeit Kinder und Jugendliche der Gruppe anschließen“, erklärte Weihrich abschließend.

Nächstes Treffen der Jagdfüchse ist am 27. Oktober.

Weitere Infos oder Anmeldungen an dem Obmann für Öffentlichkeitsarbeit im Hegering Hemsloh, Jens Weihrich, (Jens.Weihrich@t-online.de oder Tel. 0157/36771153).