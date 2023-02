Nachträgliches Weihnachtsgeschenk für Tierschutzhof Dickel

+ © Honkomp Spendenübergabe der Firma Pöppelmann auf dem Tierschutzhof: Gesellschafter Maximilian Forst (v.l.), Kathrin Maske (Auszubildende Tierschutzhof), Silke Fraune (1. Vorsitzende Tierschutzhof), Doris Böckmann (Betriebsrat), Tim Idasiak (Ideengeber) und Thorsten Olberding (Betriebsrat). © Honkomp

Das Lohner Unternehmen Pöppelmann hat dem Tierschutzhof in Dickel 9423,65 Euro gespendet. Die Freude darüber war natürlich riesig.

Dickel – Silke Fraune, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Diepholz und Umgebung, staunte nicht schlecht, als sie erfuhr, dass das Lohner Unternehmen Pöppelmann dem Tierschutzhof Dickel 9423,65 Euro spenden möchte. Sie habe das zunächst kaum glauben können. „Eine Spende in dieser Höhe ist für uns außergewöhnlich.“

Zu verdanken hat der Tierschutzhof den Geldregen Tim Idasiak. Er gehört zum Team des Werkzeug-Technologie-Zentrums bei Pöppelmann und hatte die Einrichtung im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion 2022 des Betriebsrates als Spendenempfänger nominiert, wie das Unternehmen in einer Pressenotiz berichtet. „Ich habe selbst einmal vier Katzen gefunden und war froh darüber, dass ich sie zum Tierschutzhof bringen konnte“, begründet er seinen Vorschlag.

Silke Fraune dankte für die „Super-Idee“, als sie Tim zusammen mit Pöppelmann-Gesellschafter Maximilian Forst sowie Doris Böckmann und Thorsten Olberding (beide Betriebsrat) in Dickel begrüßte.

Der Verein wird das Geld vermutlich für Übersprungsicherungen in den Hundeausläufen verwenden. Sie sollen verhindern, dass besonders sportliche Hunde über die Gitter der Ausläufe klettern können und stehen schon länger auf der Wunschliste des Tierschutzhofes.

Dort finden aktuell etwa 90 Katzen und 20 Hunde Asyl. Außerdem leben drei Schweine, ein Pony, Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen auf dem Tierschutzhof.

Laut Mitteilung des Unternehmens war bei der Weihnachtsspendenaktion eine Rekordsumme in Höhe von 28 270,94 Euro erzielt worden. Davon kommt jeweils ein Drittel dem Tierschutzhof, dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke und dem Verein Herzenswünsche in Münster zugute. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben“, wird der Betriebsratsvorsitzende Christoph Tölle in der Mitteilung zitiert. „Die Kolleginnen und Kollegen haben bewiesen, dass sie auch in schwierigen Zeiten nicht diejenigen vergessen, die Hilfe benötigen.“

Die drei Vereine hatten die Mitarbeitenden aus 21 Vorschlägen aus der Belegschaft ausgewählt. Nach dem Votum sammelten die Betriebsräte 14 135,47 Euro bei Mitarbeitenden. Die Pöppelmann- Gesellschafter verdoppelten den Betrag.