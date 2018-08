Motorradclub Heede geht stramm auf das 50. zu

Hemsloh - Bereits zum 47. Mal war der MC Heede Ausrichter eines Motorradtreffens, das seinesgleichen sucht. „Das vergangene Wochenende stand für den Heeder Motorradklub einmal mehr ganz im Zeichen für das, was uns ausmacht“, betonte Udo Schilling, Vorsitzender des Klubs.

An jedem dritten Wochenende im August heißt es für die Motorradfans aus nah und fern ab nach Hemsloh auf den Schützenplatz zum Sommertreffen des MC Heede. Nur sehr wenige Klubs deutschlandweit werden es sich auf die Fahne schreiben können, eine so lieb gewordene Veranstaltung seit fast einem halben Jahrhundert aufrecht zu erhalten. Ob es nun die gemeinsamen Ausfahrten, die außerordentlich harmonischen Abende beim PS- Geflüster oder einfach nur die stets gut gelaunten Klubmitglieder sind, die Jahr für Jahr die eingeschworene Gemeinschaft der Biker nach Hemsloh zieht, vermochte der Vorsitzende nicht zu beurteilen.

„Es macht uns einfach Spaß und ich denke, dass sich dieses Gefühl in unseren Gästen widerspiegelt. Unsere etwa 80 bis 100 Teilnehmer, die teilweise sehr weite Anfahrtswege auf sich nehmen, kommen unter anderem aus dem Ruhrgebiet, aus Berlin oder sogar den benachbarten Niederlanden. Neben einigen Tagesgästen sind von Jahr zu Jahr auch Besucher dabei, die alle drei Tage bei uns verbringen und den Vorplatz der Schützenhalle in eine kleine Zeltstadt verwandeln. Es ist jedes Mal ein schon fast gänsehautwürdiges Bild, wenn sich der Korso aus echten Motorradfahrern mit Kutten, blank polierten Maschinen und bester Laune in Gang setzt, um gemeinsam die Gegend zu erkunden. Bei uns“, so Udo Schilling weiter, „kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, wir wollen am liebsten in der Gruppe schöne Nachmittage auf unseren Maschinen erleben und einfach durch die Landschaft cruisen.“ Und je größer so eine Gruppe sei, umso mehr Spaß mache es auch. Der Klub habe einen Altersdurchschnitt von etwa 50 Jahren. Der 52 Mitglieder starke Verein habe im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen keine Nachwuchssorgen, Jahr für Jahr schlössen sich ihm einige Gleichgesinnte an. Ein Highlight auf dem jährlichen Sommertreffen sei wohl das inzwischen traditionelle Spießbratenessen mit hausgemachten Salaten am Samstagabend. „Denn kaum hat der Grillmeister grünes Licht gegeben, dass der Braten fertig ist, findet man eine nicht enden wollende Schlange an hungrigen Mäulern rund um den Grill“, schmunzelt Schilling.

Sehr erfreut sind die Klubmitglieder auch jedes Jahr darüber, dass Anwohner und Gäste sich nicht an diesem Event stören. „Ganz im Gegenteil, viele von ihnen gesellen sich abends zu uns, um gemeinsam mit den Bikern den Abend zu verbringen“ erzählt der Vorsitzende.

Auf die Frage, was der Klub denn den Rest des Jahres mache, wenn sein Fest gelaufen sei, kam die ganz spontane Antwort „Spaß haben“.

So treffen sich die Biker an jedem Freitag ab 20 Uhr im Gasthaus Laker-Wiele in Diepholz zum Klönen und Fachsimpeln. An jedem ersten Sonntag in den Sommermonaten (Mai bis Oktober) bietet der MC Heede außerdem gemeinsame Ausfahrten an. J vm